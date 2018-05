Der „König“ von Real tritt ab

Fünf Tage nach dem Gewinn der Champions League trat „König“ Zinedine Zidane ab. Der Erfolgstrainer des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid nimmt eine Auszeit. „Ich denke, dass diese Mannschaft einen Wechsel braucht“, sagte der dreifache Weltfußballer in Madrid. Zidane will keinen neuen Klub übernehmen, sondern vorerst pausieren.

Real-Präsident Florentino Perez war überrascht. „Wir müssen diese Entscheidung respektieren“, so Perez. Wer auf Zidane folgen soll, ist offen. „Ich war drei Jahre hier, aus meiner Sicht ist es eine adäquate Entscheidung“, sagte Zidane, der eine Rückkehr nicht ausschloss: „Es kann auch ein ‚Bis bald‘ sein.“

Zidane war seit Jänner 2016 Cheftrainer von Real. Seitdem verlor er keines seiner acht Endspiele, zuletzt gewann er am Samstag mit Real in Kiew gegen Liverpool zum dritten Mal in Serie den Titel in der Fußball-„Königsklasse“. Vor seinem Engagement beim Starensemble um Cristiano Ronaldo betreute er die B-Mannschaft der „Blancos“ und lernte als Co-Trainer unter Carlo Ancelotti, ehe er befördert wurde.

„Es gab tolle Momente, und wir haben mit einem großen Moment aufgehört. Aber es gab auch schwierige Momente während der Saison“, spielte Zidane auf seinen möglichen Hinauswurf an, war Real doch in der Liga nur Mittelmaß.

Die Vasallen erwiesen ihrem „König“ eine letzte Referenz. „Ich bin stolz, dein Spieler gewesen zu sein“, meinte etwa Starstürmer Cristiano Ronaldo. Und Teamkapitän Sergio Ramos ergänzte: „Dein Vermächtnis wird für immer bleiben. Es ist eine der erfolgreichsten Zeiten in der Geschichte unseres geliebten Real Madrid.“