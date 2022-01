„Der Körper schmerzt jeden Tag“

Sein Debüt in der Handball-Nationalmannschaft feierte Alexander Hermann am 4. November 2011 — just zu den Anfängen jener Zeit, in der sich das ÖHB-Team endlich zum Stammgast bei internationalen Großereignissen mauserte.

Doch während Österreich gut zehn Jahre später das siebte Turnier seitdem in Angriff nimmt, ist die am Donnerstag beginnende EURO 2022 in der Slowakei und Ungarn für den 30-jährigen Oberösterreicher erst das dritte.

Eine fast unheimliche Verletzungsmisere begleitete Hermann. Den Höhepunkt fand diese mit dem Mittelfußknochenbruch wenige Tage vor dem Start der Heim-EM im Jänner 2020. Auch das letzte Jahr war geprägt von Rückschlägen — im Februar erlitt der Deutschland-Legionär eine böse Gesichtsverletzung mit mehrfachem Nasenbeinbruch und einer Fraktur des Stirnbeins.

Als Folge plagte ihn eine Kieferhöhlenentzündung, die drei Mal mit Antibiotika behandelt werden musste, erst im November wurde die eingesetzte Platte entfernt. Doch nun ist der Rückraumspieler bereit für die EM-Mission — gegen Polen, Deutschland und Belarus soll der Aufstieg in die Hauptrunde gelingen.

Die wichtigste Frage gleich zu Beginn: Wie geht es Ihnen körperlich?

ALEX HERMANN: Besser als in den letzten Monaten. Es war ein schwieriger Herbst. Ich bin noch nicht dort, wo ich vor der Verletzung war, aber auf einem guten Weg.

Nach all den Rückschlägen in der Vergangenheit, was bedeutet es Ihnen, endlich wieder bei einem Großereignis dabei zu sein?

Die letzten beiden Jahre waren wirklich bitter. Ich bin einfach froh, dass ich dabei sein werde. Ich möchte einfach meine bestmögliche Leistung abrufen, egal wie lange die Einsatzzeiten sind. Im Endeffekt geht es darum, dass wir als Team unsere Ziele erreichen und wenn ich ein paar Prozent zum Sieg beitragen kann, dann passt das für mich.

Nach den beiden Absagen fährt Österreich ohne Testspiel in die Slowakei — ein großer Nachteil?

Das werden wir dann am Freitag gegen Polen sehen. Natürlich wäre es nicht schlecht gewesen. Ich war zwei Jahre nicht dabei, hab’ nicht mit den Jungs gespielt. Wir spielen natürlich im Training gegeneinander, allerdings ist das etwas anderes, als wenn du ein Wettkampfmatch spielst. Aber es sind alle gut drauf.

Die ÖHB-Damen erlebten vor und bei der WM einen Corona-Schock. Ist das Thema im Team?

Also ich denk’ da überhaupt nicht daran, unsere Offiziellen wahrscheinlich etwas mehr.

Noch kurz ein Blick auf Vereinsebene: Mit Gummersbach führen Sie die 2. Bundesliga an. Wie stehen die Chancen, dass Sie sich als Meister bzw. Aufsteiger nach Linz verabschieden?

Sehr gut. Wir sind besser aufgestellt als in den letzten Jahren. Wir können uns wirklich nur selber schlagen.

Vor zwei Jahren meinten Sie, ein Wechsel zurück zum HC Linz wäre nicht sehr realistisch, der Niveau-Unterschied sei zu groß. Wie kam es zum Meinungsumschwung?

Ich kann mithalten, das ist kein Problem, aber der Körper schmerzt jeden Tag und man fragt sich immer wieder, wie lange geht das noch. Ich hab’ ein Kind (Sohn Felix/Anm.) und ich möchte mit ihm normal spielen nach meiner Karriere. Und in Gummersbach ist es für mich nicht wie gewünscht gelaufen. Jetzt war das Angebot von Linz einfach zu gut mit Perspektive für die Karriere nach der Karriere. Natürlich hat auch die Familie eine große Rolle gespielt. Und es bewegt sich etwas in Linz mit der neuen Halle, alles wird professioneller. Jetzt hoffe ich, auch einen Teil dazu beitragen zu können.

Von Tobias Hörtenhuber