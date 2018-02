„Der Kontrollor der Regierung“

Zu seinem neuen Amt meinte der ehemalige Innenminister und aktuelle Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) in der gestrigen ORF-Pressestunde, er sei „auf einer Seite Kontrollor der Regierung, aber auf der anderen Seite auch Unterstützer“. Er strebe eine Verbesserung des Ansehens der Abgeordneten an, wobei er aber die Einführung von Geldstrafen für Ordnungsrufe nicht „proaktiv“ vorantreibe. Der Zwischenruf sei ein parlamentarisches Instrument, das nicht entgleiten dürfe, meinte Sobotka. Denn das Parlament sei „die Visitenkarte unserer Demokratie“.

Öffentliche Diskussion

Weiters würde er gerne mehr Gewicht auf die Diskussion vor Gesetzesbeschlüssen legen — inklusive Einbeziehung der Zivilgesellschaft. Als „Durchwinkmaschine“ für die Regierung sieht er den Nationalrat nicht: „Der parlamentarische Prozess ist nicht nur am Endpunkt zu messen, wenn ein Gesetz beschlossen ist.“ So will Sobotka auf das Einhalten von Fristen drängen und fordert durchgängig lesbare Gesetzestexte statt einer „Geheimsprache“.

Die Eigenverantwortung

Zu den jüngsten Vorkommnissen rund um antisemitische Lieder und Burschenschaften appellierte Sobotka an die Eigenverantwortung der FPÖ bei der Aufarbeitung der eigenen Geschichte. „Jeder Parlamentarier muss wissen, in welchem Verein er tätig ist“, sagte er. „Kommissionen sind nur dann von Wert, wenn sie möglichst unabhängig sind“, meinte Sobotka zur von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache angekündigten Aufarbeitung der Geschichte des Dritten Lagers durch eine Historikerkommission. „Das liegt an der Partei der FPÖ, jene Historiker international auch auszuwählen, die tadellos in ihrem wissenschaftlichen Ruf sind und nicht unter Verdacht stehen, etwas unter den Tisch zu kehren.“

Grundsätzlich hofft Sobotka, dass der antifaschistische Grundkonsens künftig verstärkt in der ganzen Gesellschaft Platz greift. Historische Aufarbeitung sei kein abgeschlossener Prozess, hier sei Bildungsarbeit gefragt. Daher forderte der ehemalige Innenminister jeden auf, Vorfälle im Sinne der Wiederbetätigung oder des Antisemitismus zur Anzeige zu bringen — auch wenn man mit dem Strafgesetz nicht alles lösen könne.

Zufrieden mit Kurz

Mit der Reaktion seines Parteichefs auf die Liederbuchaffäre ist Sobotka zufrieden. Bundeskanzler Sebastian Kurz habe klar Stellung bezogen, „ich zolle ihm hohen Respekt“. Auch fürchtet Sobotka keinen Imageschaden durch die Koalition der ÖVP mit den Freiheitlichen: „Wir können im Gedenkjahr klar zeigen, was unsere Haltung ist.“ Grundsätzlich gelte aber: „Wir brauchen nicht die Hysterie, sondern wir brauchen die Historie.“