Der LASK muss nicht nach Salzburg schauen

Linzer feiern heute in Europa League gegen Rosenborg ihr Debüt in einer Gruppenphase

Es war eine eindrucksvolle Premiere, die RB Salzburg in der Champions League mit dem 6:2 über Genk hinlegte. Vielleicht auch eine Inspiration für den LASK für das Debüt (18.55 – 19.9.2019, live DAZN) in einer Europacup-Gruppenphase gegen Rosenborg Trondheim?

Nein, meinte Trainer Valerien Ismael: „Ich muss gar nicht nach Salzburg schauen. Ich kann mir unser Spiel gegen Basel anschauen, das macht schon Lust auf das Match“, meinte der Franzose, ohne freilich die Leistung der Salzburger schmälern zu wollen: „Das war genauso, wie es sein soll: mit Mut, Überzeugung, Fokus, aber auch Idee und System.“

Nur eine starke Ansage

Ähnliche Tugenden brauchen die Linzer auch gegen den norwegischen Rekordmeister. Wenngleich Ismael auf andere Ansagen als Salzburg-Coach Jesse Marsch baut, der vor dem Genk-Spiel von einem „Muss-Sieg“ gesprochen hatte. „Die einzige starke Ansage von mir ist, dass ich möchte, dass die Mannschaft eine Topleistung abliefert. Es geht immer um Leistung und wir wissen, wenn wir alles abrufen, werden wir mehr Spiele gewinnen als verlieren.“ Man gehe aber mit der Ambition ins Match, mit einer solchen Topleistung das Spiel für sich zu entscheiden, ergänzte der 43-Jährige.

Routine im Europacup

Des Gegners beste Tage liegen schon ein Weilchen zurück, von 1995 bis 2007 nahmen die Skandinavier elf Mal an der Champions League teil. Seither warten die Trondheimer aber auf einen erneuten Startplatz in der Königsklasse, auch national war die Vormachtstellung, die man mit 13 Meistertiteln von 1992 bis 2004 untermauert hatte, zwischendurch ein wenig gebröckelt. Zuletzt gelangen jedoch wieder vier Meisterschaften am Stück, heuer liegt die Truppe von Trainer Eirik Horneland nach 21 Runden zehn Punkte hinter Leader Molde auf Platz vier.

„Rosenborg kennt die internationale Bühne. Sie haben heuer schon 31 Pflichtspiele absolviert, sind also topfit“, erwartete Ismael einen Konkurrenten in bester Verfassung. „Sie haben ihre Stärken über außen, haben schnelle Flügel, die gut im 1 vs. 1 sind und einen großen Mittelstürmer. Es wird eine gute kämpferische Leistung brauchen, wir werden aber auch viele Ballbesitzphasen haben, weil Rosenborg kein Problem damit hat, dem Gegner auch mal den Ball zu überlassen“, erklärte der LASK-Trainer, der möchte, dass „wir den österreichischen Fußball gut repräsentieren.“ So wie Salzburg am Dienstag.

P.S.: LASK-Partner BWT stellt Schülern und Lehrlingen 1000 Tickets kostenlos zur Verfügung. Die Karten sind heute ab 16.30 beim Stadion gegen Vorlage eines Ausweises abholbereit.