Der LASK stieß das Tor zum Play-off weit auf

Christoph Gaigg berichtet aus Basel

Die offizielle Hymne der UEFA Champions League bekamen die LASK-Kicker in der dritten Quali-Runde beim FC Basel noch nicht zu hören, trotzdem fühlten sich die Schwarz-Weißen von Beginn an pudelwohl auf der ganz großen Fußballbühne vor 20.470 Fans im „Joggeli“. Erst recht, als Gernot Trauner mit seinem Treffer zum 1:0 das Tor zum Play-off weit aufstieß. Die noch weiter aufging, als Joao Klauss das 2:0 nachlegte (82.), am Ende feierten die Linzer einen sensationellen 2:1-Auswärtssieg!

Angepeitscht von rund 1000 mitgereisten Linzer Anhängern gelang den Athletikern genau das, was man sich vorgenommen hatte: Dem Spiel seinen Stempel aufdrücken und Stärke zeigen. Der LASK war speziell in der Anfangsphase wesentlich aktiver, presste früh, zwang den Gegner immer wieder zu gehobenen Bällen, die die Gäste dann gut verteidigten. So hatten die Eidgenossen von Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller, der an der Seitenlinie einiges zu tun hatte, in Hälfte eins nur zu einer Halbchance von Pululu (5.) sowie zu einem (zurecht aberkannten) Abseitstor (34.) des Franzosen, der anstelle von Ajeti in die Anfangsformation gerückt war. Ajeti steht unmittelbar vor einem Wechsel zu West Ham.

LASK hatte nur physisch Schmerzen

Die Linzer hätten dagegen gut und gerne das erhoffte Auswärtstor erzielen können. Etwa, als Goiginger Goalie Omlin prüfte (16.) und Joao Klauss etwas unkonventionell mit der rechten Außenseite abschloss (22.). Und so konnten die Oberösterreicher durchaus zufrieden in die Kabine gehen, wenn auch nicht ganz schmerzbefreit. Ramsebner verletzte sich bereits nach einer Viertelstunde am Oberschenkel und musste durch Pogatetz ersetzt werden, auch Michorl, Trauner und Ranftl waren zwischendurch angeschlagen. Aber auf dieser Bühne tritt eben niemand wegen einer kleinen Blessur beiseite.

Die übliche Waffe

Auch nach der Pause blieb der LASK wieder das aktivere Team, störte zu anfangs extrem früh, zwang den Gegner immer wieder zu Fehlern. Ehe die Linzer ausgerechnet mit jener Waffe in Führung gingen, auf die im Vorfeld wirklich jeder Schweizer aufmerksam gemacht worden war: mit einem Corner! Drei Tore hatten die Stahlstädter in der Liga bereits nach ruhenden Bällen erzielt, die Eidgenossen wiederum drei bekommen. „Das haben wir zur Kenntnis genommen“, hatte Trainer Valerien Ismael noch vor der Partie gegrinst. Es sollte ihm nicht vergehen, wie auch den schwarz-weißen Anhängern, die völlig aus dem Häuschen waren.

Basel hatte daran lange zu kiefeln, wurde erst im Finish offensiver, jubeln durften aber wieder die Oberösterreicher: Einen Konter schloss Joao Klauss per abgefälschtem Schuss zum 2:0 ab (82.). Dem FCB gelang nur noch das 1:2 durch Zuffi (87.).