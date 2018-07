Der LASK zeigte seine Muskeln

Von Tobias Hörtenhuber

Nach dem 4:0-Heimsieg steht der LASK mit eineinhalb Beinen in der dritten Runde der Fußball-Europa-League-Qualifikation, wo wohl Besiktas Istanbul wartet. Der türkische Kultklub besiegte auf den Faröer Inseln Torshavn mit 2:0.

Das Haar in der Suppe

Doch trotz bärenstarker Leistung und historischem Erfolg fand Trainer Oliver Glasner ein Haar in der Suppe: „Nach dem 1:0 haben wir nicht das gemacht, was wir uns vorgenommen haben“, erklärte der Erfolgstrainer trocken, um dann aber seine Jungs doch in höchsten Tönen zu loben: „Immer wenn ich glaube, es geht nicht mehr besser, dann belehrt mich das Team eines Besseren. Es macht irrsinnig Spaß mit den Jungs zu arbeiten.“

Einer davon ist Doppeltorschütze Thomas Goiginger, der Mann des Spiels: „Ich bin einfach froh, meinen Teil zum Sieg beigetragen zu haben“, meinte der 27-Jährige.

Die Stärken der Athletiker

Aber bei aller Bescheidenheit, der LASK kann nicht nur dem Saisonstart am Sonntag (17) bei Meister Salzburg mehr als zuversichtlich entgegen schauen. Die Stärken der Mannschaft waren beim Europacup-Comeback nicht zu übersehen.

Defensive Kompaktheit: Die Hintermannschaft um Kapitän Gernot Trauner ließ absolut nichts zu, den erste Torschuss hatten die Gäste in Minute 34, große Torchance überhaupt keine. „Das war die Basis“, erklärte auch Glasner.

Offensive Flexibilität: Während im Cup Yusuf Otubanjo und Joao Victor mit Toren glänzten, war es diesmal Goiginger. das Trio hat auch das Auge für den Mitspieler.

Ersatzbank: Samuel Tetteh, Florian Jamnig und Dominik Frieser fügten sich nahtlos ein und kamen sofort zu Chancen, Letzterer traf sogar zum 4:0. „Was mich sehr, sehr freut, ist, dass die Wechsel neuen Schwung brachten“, meinte Glasner.

Fitness: Trotz drückender Schwüle ließen die Hausherren nie nach, gingen bis und über ihre Grenzen, liefen den Gegner in Grund und Boden. Das Umschaltspiel funktionierte in beide Richtungen perfekt. „In Salzburg müssen wir noch mehr laufen, um zu bestehen“, weiß Glasner, dass es in diesem Punkt kein Nachlassen geben darf.

Teamgeist: Alle für einen, einer für alle — das Motto gilt nicht nur für die drei Musketiere. Am besten sichtbar, bei der diebischen Freude für James Holland, der sein Premierentor für den LASK schoss. Der Australier traf in 128 Bundesligaspielen für die Linzer und die Austria übrigens noch nie.

Nihct doch etwa ein Zeichen, dass auch für den LASK heuer noch viel mehr möglich ist???