Der Leib Christi in der Kokosnuss

Text: Werner Rohrhofer

Fronleichnam ist in der Katholischen Kirche das „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“ in der Eucharistie, also im Gottesdienst. Dabei stellen die aus Weizenmehl gebackene Hostie und der reine Traubenwein die äußerlichen Substanzen dar, die durch die sakramentale Handlung des Priesters („Konsekration“) zum Leib und Blut Christi werden. Soweit die traditionelle Lehre der Katholischen Kirche. Doch ein Blick auf die Geschichte zeigt, dass die Sache mit der Hostie und dem Wein keineswegs so eindeutig ist. In Regionen, wo Weizenmehl und Trauben fehlen, behilft man sich mit dem, was die Natur bietet — und seien es Kokosnüsse oder Walspeck. In seinem eben erschienenen Buch „Gott essen“ präsentiert der deutsche Theologe Anselm Schubert überraschende Einblicke in die „kulinarische Geschichte des Abendmahls“.

Begonnen hat alles bekanntlich mit dem „Letzten Abendmahl“, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Ob es dieses historische Ereignis gegeben hat oder ob es sich in der Bibel bereits um die Darstellung eines kultischen Mahles der ersten Christen handelt, darüber diskutieren die Gelehrten. Faktum ist, dass die Christen im ersten Jahrhundert ein Gemeinschaftsmahl mit Speisen feierten, die sie von zuhause mitbrachten, etwa Fleisch, Obst, Käse und dergleichen. Erst später wurde zwischen diesem Gemeinschaftsessen und dem ritualisierten Kult des „Herrenmahls“ unterschieden, Letzteres nur noch mit Wein und Brot. Daraus entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte unsere heutige Messe. Der Wein, vor allem aber die Hostie, wurden zum Gegenstand höchster religiöser Verehrung.

„Verschüttetes Blut muss aufgeleckt werden“

Wie weit diese Verehrung im Mittelalter ging, zeigt eine Vorschrift irischer Mönche: „Wem die Opfergabe aus der Hand fällt, der muss den Boden aufwischen, den Putzlappen verbrennen und auch diese Asche bestatten. Jeder verschüttete Tropfen des Blutes muss mit eigener Zunge aufgeleckt werden“. Und ganze Heerscharen von Theologen des Mittelalters befassten sich auch mit der Frage, wie lange der Leib Christi nach der Kommunion im Gläubigen verbleibt. Diese Frage stand naturgemäß im engen Zusammenhang mit einer Feststellung des Laterankonzils im Jahre 1215, dass in der Eucharistie „das Brot und der Wein wesenhaft in Leib und Blut Christi verwandelt wird“. Und der große Thomas von Aquin schrieb unmissverständlich, dass die eucharistischen Substanzen aus unverdorbenem Weizenmehl und ebenso unverdorbenem Wein aus Trauben bestehen müssten, davon hänge die Gültigkeit des Sakraments ab.

Damit war auf Jahrhunderte hinaus nicht nur eine kirchliche Regelung gegeben, sondern auch ein Problem geschaffen: Wie sollte Eucharistie dort gefeiert werden, wo es keinen Weizen und keinen Weinbau gab und gibt? Oder wo diese Nahrungsmittel — zum Beispiel in Kriegszeiten — nicht ausreichend zur Verfügung standen. Verschärft wurde dieses Problem in den spanischen und portugiesischen Kolonien, wo man Brot und Wein als Zeichen der Unterdrückung ablehnte und selbstbewusst „durch Symbole und Narrative, die der eigenen Vergangenheit entnommen sind“ (Schubert), ersetzen wollte. Mit weitreichenden Folgen.

„Ich bin die Kokosnuss des Lebens“

Ein Beispiel dafür ist Polynesien, wo die Kokospalme Grundlage des gesamten Lebens ist. Nicht verwunderlich daher, dass es dort Theologen gibt, die für die Liturgie statt Brot und Wein Kokosnüsse vorschlagen und Priester Jesu Wort „Ich bin das Brot des Lebens“ umformulieren in „Ich bin die Kokosnuss des Lebens“.

Stellt sich die hypothetische Frage: Hätte Jesus, wenn er nicht in Palästina geboren worden wäre, nicht ganz andere Nahrungsmittel verwendet? Schubert sagt es so: „Wenn Jesus in Ghana, in Uganda, auf den Philippinen oder in Samoa zur Welt gekommen wäre, hätte er Hirse, Palmwein, Reis oder Kokosnuss gebrauchen müssen, um den Menschen die Erlösung verständlich zu machen“.

Die Praxis hat die Theorie überholt

Die Praxis scheint in dieser Frage die theologische Theorie bereits überholt zu haben. Untersuchungen haben gezeigt, dass zum Beispiel in manchen Gebieten Afrikas seit Jahren das gottesdienstliche Abendmahl mit Fanta oder Cola gefeiert wird, weil kein Wein zur Verfügung steht. Und unter den indigenen Völkern Alaskas gibt es die Forderung, für die Eucharistie nicht Brot, sondern den traditionellen Walspeck zu verwenden.

Speziell in Teilen der Anglikanischen Kirche ist diese Entwicklung schon weit fortgeschritten. In Uganda zum Beispiel dürfen die Anglikanischen Christen für die Abendmahlfeier offiziell den Saft der Banane, der Ananas oder der Passionsfrucht statt des Weines verwenden.

Theologe Schubert dazu: „In solchen Kirchen wird die alte Verbindung von ursprünglicher Mahlgemeinschaft und einheimischen Speisen wiederentdeckt, weil man die Abendmahlselemente Weizen und Wein als europäisch ablehnt.“ Und: „Die Elemente machen nicht die Würde oder die Richtigkeit des Abendmahls aus. Sie sind der Beitrag der Menschen zum Gottesdienst, nicht mehr, aber auch nicht weniger“. Erst wenn das Abendmahl das Leben in all seiner Buntheit und Vielfalt nicht mehr darstellen würde, dann hätte es seinen Sinn verloren