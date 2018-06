„Der Leidensdruck beim Pendeln ist sehr groß“

Von Markus Ebert

Für die beiden Verkäuferinnen in einem Linzer Trachtenmodegeschäft ist der Fall klar: Sie möchten „dem Herrn Hein“ (Markus Hein, FPÖ, ist Linzer Verkehrs- und Infrastrukturstadtrat, Anm.) endlich einmal die Meinung sagen — nämlich dazu, was sie sich als Einpendler nach Linz Tag für Tag mitmachen. Die eine kommt aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, hat aufgrund des mangelnden Angebots und ihrer Arbeitszeiten keine Chance, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen und ist, als Auto-Pendlerin, Leidtragende der Parkplatzsperre am Urfahranermakt-Areal.

Brückenbauten in Linz als Hoffnungsschimmer

Die andere kommt aus dem Bezirk Rohrbach, verflucht den durch den Abriss der Eisenbahnbrücke verschärften morgendlichen Stau, weil der sie dazu zwingt, eine sehr frühe Busverbindung zu nehmen — und sie dann eine Stunde oder länger auf die Geschäftsöffnung warten muss. Mutmaßlich ortsunkundige Chauffeure, aufgelassene Haltestellen, verpasste Anschlüsse — das Klagelied der Pendlerinnen hat viele Strophen.

„Der Leidensdruck beim Pendeln ist schon sehr groß“, bestätigt die ÖAAB-Bezirksobfrau von Rohrbach, Gerti Scheiblberger im VOLKSBLATT-Gespräch. Und sie ist sich mit OÖVP-Bezirksparteiobmann Georg Ecker einig, dass die Pendlerallianz wieder verstärkt die Problematik aufzeigen muss. Dass derzeit in Linz an drei Brücken — Westring, neue Eisenbahnbrücke, Bypass bei der Voest-Brücke — gebaut wird, ist für Ecker zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer und Ergebnis der bisherigen Bemühungen. Aber er legt auch gleich den Finger in eine offene Wunder: Drei oder vier Studien zur Mühlkreisbahn habe es gegeben, „aber die haben überhaupt nichts verändert“. Für den Landtagsabge-

ordneten steht außer Streit: „Die Mühlkreisbahn muss Teil der Lösung im Öffentlichen Verkehr nach Linz sein“, dringend brauche es etwa einen besseren Takt.

Mehr Arbeitsplätze in den Bezirk bringen

Wobei es für Abgeordneten Ecker und Arbeitnehmervertreterin Scheiblberger in der ganzen Pendlerproblematik auch einen anderen — durchaus positiven — Aspekt gibt. Es sei gelungen, wieder Arbeitsplätze aus dem Zentralraum in den Bezirk zu bringen, so Ecker, wobei er auch hier noch Luft nach oben sieht. Unter Verweis darauf, dass etwa nun an der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach die oberösterreichweite Abwicklung der Verfahren gegen ausländische Verkehrssünder konzentriert ist, meint er: „Da könnten durchaus noch weitere Abteilungen folgen.“