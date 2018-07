Der leise Schrei einer späten Entdeckung

Von Georgina Szeless aus Bregenz

Bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele kam heuer die so gut wie vergessene Oper „Beatrice Cenci“ (1949/50) des deutschen Komponisten Berthold Goldschmiedt zur österreichischen Erstaufführung in deutscher Originalsprache.

Kurz gesagt geht es in der Oper um menschliche Gewalt und kirchliche Korruption, im weitesten Sinn jedoch um die Grausamkeiten im mittelalterlichen Rom, wo der lustbesessene Graf Francesco Cenci seine Familie durch Mord, Vergewaltigung und Machtmissbrauch an den Rand des seelischen Ruins treibt und in den Tod stürzt. Ähnlich einem mehr oder minder zeitlosen Thema, dessen Aktualität bis heute nichts an Gültigkeit einbüßt.

Mit Feuer und Flamme ging man allseits ans Werk, man ist fast versucht festzustellen, dass die Produktion der Opernnovität diese an Qualität stellenweise fast zu übertreffen schien. Der deutsche Regisseur Johannes Erath zeigt die Bilder der Tyrannei nicht realitätsgetreu sondern emotional unerwartet erfassbar und richtet den Fokus auf die leisen Töne, die sich dem psychischen Zustand der Leidenden zuwenden. Am deutlichsten zeigt sich dies in der Vergewaltigungsszene mit der leiblichen Tochter. Im gläsernen Kasten auf der Bühne (Katrin Connan) liegen nackte Mädchenkörper als Opfer des Wüst- und Lüstlings Cenci, der für die Andeutung der schrecklichen Tat nur seinen Mantel wegwirft.

Abscheuliche Titelrolle überzeugend verkörpert

Christoph Pohl verkörpert die abscheuliche Titelrolle auch äußerlich überzeugend (Kostüme Katharina Tasch) und macht seine Brutalitäten leicht glaubhaft. Nicht verwunderlich, dass ihm die Gattin Lucrezia, ein ausdrucksstarker Mezzo von Dshamilja Kaiser, in Selbstjustiz das Opium ins Weinglas schüttet und mit Stieftochter Beatrice, deren Partie von Gal James besonders in ihrer Abschiedsarie vom Leben berührt, für den Mord sterben muss. In dem hinterlistigen Prälaten Orsino (Michael Laurenz) und dem Bruder Bernardo (Christina Bock) finden sich Verbündete, mit im Spiel sind auch die Machenschaften der Kirche, vertreten durch Kardinal Camillo, den der dänische Bass Per Bach Nissen souverän verkörpert.

Goldschmidts Musik viel zu wenig raffiniert

Goldschmidts Musik schmeichelt vorwiegend den Sängern, klingt für die Handlung jedoch viel zu wenig raffiniert konzipiert in ihrem transparenten, tonmalerischen Duktus. Der einstige Meisterschüler von Franz Schreker, als Dirigent ein verdienter Mahler-Interpret, versteht sich auf den symphonischen Orchestersatz, liebäugelt mit englischen Barockklängen oder der Avantgarde bei doch größtenteils tonaler Orientierung, und entspricht höchstens in der häufigen Verwendung von Instrumenten tiefer Register und dem Einsatz von Blechbläsern (Gong) der Tragik des Werkinhaltes. Von einer zu erwartenden Dramatik enthält die Oper wenig Signifikantes. Der Prager Philharmonische Chor in der Einstudierung von Lukas Vasilek singt ergreifend das Requiem-Finale, und Johannes Debus am Pult der Wiener Symphoniker versetzt das Dirigat aus der handschriftlichen Partitur des Komponisten unüberhörbar in eine größere Nähe zu dessen Musik. Ob Goldschmidts Werk in den Repertoirekanon großer Opernhäuser Eingang finden wird, lässt sich schwer voraussagen. Bregenz hat sich alle Mühe gegeben.