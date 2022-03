Der letzte Einsatz, das größte Risiko

Was macht einen guten Spieler aus? Dass er anderen in die Seele schauen kann und seine gut verbirgt.

William Tell kann beides, gelernt unter extremsten Umständen. Der Zuseher bekommt bei „The Card Counter“ ein steriles, aber deshalb nicht gefühlstotes Setting vorgesetzt. Die Figuren sind scharf gezeichnet, überhöht, ohne dabei an Wirkung zu verlieren. Es geht um Rache, um Buße, um den Versuch, ein großes Verbrechen zu überleben, um den letzten Einsatz, das größte Risiko.

Ansätze einer griechischen Tragödie verarbeitet Drehbuchautor und Regisseur Paul Schrader in „The Card Counter“, zeichnet ein starkes Porträt eines gefallenen US-amerikanischen Helden, eines Soldaten. Dabei lässt er auch die USA nicht außen vor, zeigt lange Tische voller Menschen, die ihr Glück im stundenlangen Pokerspiel suchen.

Schrader ist bekannt dafür, Seelen geschundener Einzelkämpfer zu sezieren. Aus seiner Feder stammen die Bücher zu den stärksten Auftritten Robert De Niros in „Taxi Driver“ und „Wie ein wilder Stier“.

Spiel zwischen Geheimnis und Entblößung

Tells Vergangenheit liegt in Abu Ghraib, jenem US-Gefängnis im Irak, in dem Gefangene Folter und Unmenschlichkeit ausgesetzt waren. Gelernt hat er sein Handwerk bei Major John Gordo (Willem Dafoe). Der Meister kam nach Bekanntwerden der Kriegsverbrechen im Namen der USA ungeschoren davon, seine gelehrigen Schüler landeten im Knast, manche nahmen sich das Leben.

So auch der Vater von Cirk (Tye Sheridan). Cirk will Rache an Gordo verüben, Tell will Cirk retten – und schließlich sich selbst. Er nimmt den jungen Mann auf, zeigt ihm sein Leben als gefühlskalter Pokerspieler, der sein Dasein zwischen Spieltischen und kargen Motelzimmern fristet. Für Cirk lässt er seine Anonymität hinter sich, schließt sich La Linda (Tiffany Haddish) an, die Tell mit Sponsoren das große Geld beim Pokern beschafft.

Tells Geheimnisse erschließen sich nur nach und nach, manche bleiben verborgen. Isaacs charismatisches Spiel lässt das Geheimnisvolle stets bestehen, obwohl er sich mit Worten aus dem Off entblößt. So entsteht höchste Spannung in dem Thriller.

„The Card Counter“ist ein extrem atmosphärischer Film, für die Geschichte des büßenden Soldaten hat Schrader mit dem Glücksspieler ein perfektes Bild gefunden. Ein andauernder verzerrter Ton liegt unter dem Geschehen. Hier wird nicht um Geld gespielt, hier geht es nicht darum, finanzielle Schulden zu tilgen. Einmal erklärt Tell den „Sog der Gewalt“: Der Verhörende übt immer mehr und mehr Gewalt aus, bekommt aber immer weniger Ergebnisse. Frustration und Macht berauschen ihn. Und jeder kann kippen, jeder diesem Rausch erliegen — diese Erkenntnis hat der Spieler machen müssen, sie wird ihn sein Leben lang begleiten.

Von Mariella Moshammer