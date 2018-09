Der „liebe“ Beifahrer

Fahren Sie lieber alleine im Auto oder mit Beifahrer? Laut einer Umfrage des ÖAMTC geben zwei Drittel der Befragten an, dass es auf die Situation ankomme, ob sie lieber alleine oder mit jemand anderen im Auto fahren. „Frauen geben jedoch häufiger an, lieber alleine zu fahren, als Männer. Ebenfalls zwei Drittel der Befragten erwarten bei Bedarf kleine Hilfestellungen, etwa Navi einstellen, von ihrem Beifahrer. Für etwas mehr als die Hälfte ist es wichtig, dass dieser nicht ablenkend und nervig ist“, erklärt ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. Ein Drittel wünscht sich einen aktiven Co-Piloten. Als größte Ärgernisse mit Beifahrern werden das Rauchen im Auto und Kritik an der eigenen Fahrweise empfunden. Essen und Trinken und häufige Fahrpausen stören hingegen weit weniger. „Ein Großteil der Befragten gibt an, noch keine gefährliche Situation aufgrund von Ablenkungen oder Ärgernissen durch den Beifahrer erlebt zu haben, im Gegenteil, etwa jeder Zweite wurde schon einmal von einem Beifahrer vor einem Unfall bewahrt“, so Seidenberger. Externe Faktoren, wie das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer oder Staus verursachen auf Autoreisen den meisten Stress. Knapp die Hälfte der Befragten gibt jedoch auch Streitgespräche zwischen den Fahrzeuginsassen (etwa um den Radiosender oder die Temperatur) als Stressfaktoren an.