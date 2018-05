„Der Mariendom braucht unsere Hilfe!“

LINZ — Vor 163 Jahren hat Bischof Franz-Josef Rudigier sich entschieden, einen neuen Dom in Linz zu errichten, nachdem der alte Dom, die Jesuitenkirche, zu klein war. Ein äußerst gewagtes Unterfangen, musste doch der Dom ausschließlich mit Spendengeldern finanziert werden und die Zeiten damals waren nicht rosig. Nach 62 Jahren Bauzeit war es geschafft, die flächenmäßig größte Kirche Österreichs wurde am 29. April 1924 eingeweiht.

Nach über 90 Jahren stehen nun umfangreiche Renovierungsmaßnahmen an, um den Dom auch für die nächsten Generationen zu erhalten. Dazu wurde die Initiative Pro Mariendom gegründet und als Schirmherrn fungieren Landeshauptmann Thomas Stelzer, Bürgermeister Klaus Luger und Diözesanbischof Manfred Scheuer.

An die Spitze dieser Initiative hat Diözesanbischof Scheuer Landeshauptmann a.D. Josef Pühringer berufen. Das NEUE VOLKSBLATT unterstützt diese Initiative und führt aus diesem Anlass ein Gespräch mit ihm.

VOLKSBLATT: Haben Sie sich wenige Monate nach ihrem Rücktritt als Landeshauptmann gleich wieder eine große Herausforderung gesucht?

PÜHRINGER: Ja, eine große Herausforderung ist es, aber natürlich nicht vergleichbar mit dem politischen Amt des Landeshauptmannes. Natürlich geht es um sehr viel, um die umfassenden Renovierungsarbeiten, insbesondere am Turm, an den beschädigten Glasfenstern (aus dem 2. Weltkrieg) und vielen anderen Details, Fresken, Altäre bis hin zur großen Domkrippe erfordern ein finanzielles Investment von 13 Millionen Euro.

Wer soll das bezahlen?

Natürlich wird der Löwenanteil aus den Kirchensteuergeldern aufgebracht werden, etwa 60 bis 70 Prozent. 15 bis 20 Prozent durch die öffentliche Hand, sowohl das Land Oberösterreich, als auch die Stadt Linz haben bereits ihre Zusagen gemacht, und vom Bund erhoffen wir ebenfalls Hilfe über die Denkmalpflege. Den Rest werden wir durch Spenden, Erträge aus Benefizveranstaltungen, sowie auch durch den Verkauf von Werbeartikeln, Unterstützung von Pfarren und Gemeinden, usw. auftreiben.

Warum engagieren Sie sich persönlich in dieser Sache?

Als langjähriger Landeshauptmann bin ich mit dem Dom sehr verbunden. Natürlich ist der Dom in erster Linie Ort des Glaubens und der Seelsorge, aber auch bedeutender Zeuge der Geschichte unseres Landes, insbesondere auch der Landeshauptstadt. Er ist so etwas wie ein Wahrzeichen, mehr noch, er ist ein Stück Oberösterreich, das wir unbedingt auch für die nächsten Generationen sichern sollten.

Der Dom ist also nicht nur als Kirche ein Zentrum der oberösterreichischen Katholiken, sondern durchaus auch aus der Sicht des Fremdenverkehrs von Bedeutung?

Ganz richtig, sicherlich werden mehr als zwei Drittel aller Gruppen, die in Linz eine Stadtführung machen, auch in den Mariendom geführt. Darüber hinaus hat er sich zu einer Schnittstelle zwischen Kirche, Gesellschaft und Kultur entwickelt. Ich erinnere nur an die in Kürze wieder stattfindenden Konzerte „Klassik am Dom“, die zu einer oberösterreichischen Qualitätsmarke geworden sind. Und ich denke bewusst auch an das Fronleichnamsfest 2017, wo die Evangelische Kirche gemeinsam mit unserem Diözesanbischof und der katholischen Kirche von Oberösterreich ihr großes 500-Jahre-Reformationsjubiläum am Domplatz gefeiert hat.

Es geht also um das Aufbringen von 2 bis 2,5 Millionen Euro für die Restaurierung des Mariendoms?

Ja, darum geht’s, aber es geht noch um viel mehr! Wir wollen mit all diesen Aktivitäten auch die Identität der Oberösterreicher mit ihrer Landeskirche, mit ihrem Dom stärken, den Dom wieder ein Stück näher zu den Menschen bringen und vielleicht damit auch die Kirche.

Wenn man die Summen betrachtet, eine gewaltige Herausforderung, da braucht es viele Helfer, einen langen Atem der Organisation Pro Mariendom.

Ja natürlich, aber es geht ja auch um ein Jahrhundertwerk! Und das, was die Menschen vor 160 Jahren in einer wesentlich schlechteren Zeit geschafft haben, wollen wir auch heute schaffen, wenngleich uns heute Kirchenbeitrag und öffentliche Mittel zur Verfügung stehen, die es damals, abgesehen von einer Spende des Kaisers, kaum gegeben hat.

Ich bitte alle Leserinnen und Leser des Neuen Volksblattes dieses Vorhaben zu unterstützen – Erlagscheine liegen am Freitag im Neuen Volksblatt bei – und lade auch alle herzlich ein, an der Initiative mitzuwirken. Der Dommeister Clemens Pichler (Tel. 0676 87765515 E-Mail: clmens. pichler@dioezese-linz.at und Martina Noll, die die Organisation der Initiative Pro Mariendom leiten (Tel. 0676 87768801) E-Mail: martina. noll@dioezese-linz.at stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.