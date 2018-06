Der Meister der Vernetzung

Von Philipp Wagenhofer

Spektakulär ist schon die Außengestaltung, wenn man am OK-Platz vor der riesigen Auslage des Ursulinenhof-Foyers des OÖ Kulturquartiers steht. Hunderte Musikkassetten zieren die Glasfront, rote vermitteln den Titel „Cassette Culture Node.Linz“, also Linz als Knotenpunkt der Musikkassettenkultur. Donnerstagabend wurde die originäre Sammlung von Kleinodien des globalen Netzwerks der Cassette Culture eröffnet — vom Archivar Wolfgang „Fadi“ Dorninger. Bis 14. Juli ist die Schausammlung täglich von 16 bis 22 Uhr offen. Diese wurde durch Crowd- funding und die Hilfe des Kulturquartiers möglich.

Feuerpolizeiliche Anregung

Die Ausstellung sei nicht geplant gewesen, sondern passiert. Er habe am Dachboden jede Menge Schachteln mit Tapes, Briefen, Fanzines, Flyern etc. aus den Achtziger- und Neunzigerjahren gehortet, sagt Dorninger. Und eigentlich habe der feuerpolizeiliche Hinweis, einen anderen Ort der Aufbewahrung zu finden, dieses Material wieder in Erinnerung gerufen, so der rege Netzwerker, Produzent, Elektroniker, Klangtüftler …

Die Szene hat nach Tonträgern geschrien

Die ungeheuer vielfältige Musikszene in Linz am Beginn der Achtzigerjahre hat förmlich nach Tonträgern geschrien. Da die Herstellung von Vinyl-Alben relativ kostspielig war, griffen viele Aktivisten zur Produktion von Kassetten, die man selbst vervielfältigen konnte. Ein besonders fleißiger Mann dieser Parallelkultur war eben „Fadi“ Dorninger, der mittels Monochrome Bleu und Josef K. Noyce seine Noise-Musik per Do It Yourself (DIY) unter die Leute brachte. Grundlage dafür war Cassette Culture, eine globale Vernetzung mit Gleichgesinnten, die Dorninger und seinen Mitstreitern auch Tourneen durch Europa und in die USA einbrachte. Als Knoten Linz fungierte von 1984 bis 1993 „Fadis“ Cas- sette-Label DIE IND. Dieses trat international mit der Cassettecompilation „Tape Report“ (1985 bis 1990) auf, lokal firmierte Dorningers Zusammenführung des Linzer Underground unter „Fadi The Sampler Linz“ (1984 bis 1988). Diese Compilation begleiteten legendäre Präsentationen in der Stadtwerkstatt und dem Café Landgraf. In weiterer Folge hat Dorninger auch das Freie Radio erobert, dem er bis heute treu geblieben ist. Die Ausstellung soll nicht nur Musikproduktionen, Videos, Interviews, Coverart, Briefe, Fanzines, diverse Diskurse, Konzertreisen und Kooperationen sicht- und hörbar machen, sondern will auch einen Blick in die Zukunft werfen. Dabei spielen die Sozialen Medien eine Rolle und die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf kulturelles Schaffen …

Angeboten werden — etwa von Harold Schellinx, Thomas Grill, Karin Harrasser, William Davenport — auch Workshops, Vorträge und Filme. Und natürlich führt der Meister der Vernetzung selbst täglich durch die Schausammlung. Details gibt es unter: www.base.at/ccnl/info/programm/