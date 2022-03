Der Meister der Verstörung

Er ist der Meister des gnadenlosen Blicks, der kompromisslosen Analyse von Figuren und Beziehungen durch das Kinobild: Michael Haneke.

Mit seinen Werken schrieb er nicht nur österreichische, sondern auch europäische Filmgeschichte. Am Mittwoch feiert der Oscar-Regisseur seinen 80. Geburtstag.

Regie für Bühne und TV standen am Beginn

Dem Filmemacher wäre eigentlich das Theatergen in die Wiege gelegt worden. Schließlich wuchs der am 23. März 1942 geboren Haneke in Wiener Neustadt als Sohn der Burgschauspielerin Beatrix von Degenschild und des deutschen Regisseurs und Schauspielers Fritz Haneke auf. Der junge Haneke studierte zunächst Philosophie und Psychologie.

Und begann bereits während des Studiums als Autor sowie Film- und Literaturkritiker seine Fühler in Richtung künstlerischer Arbeit auszustrecken. Von 1967 bis 1971 arbeitete Haneke als Redakteur und Fernsehspieldramaturg beim Südwestfunk in Baden-Baden, wobei in dieser Zeit sein erstes, unverfilmt gebliebenes Drehbuch „Wochenende“ entstand, dem sich 1973 mit „…und was kommt danach? (After Liverpool)“ der erste Fernsehfilm anschloss. Es folgten TV-Arbeiten nach Vorlagen von Ingeborg Bachmann („Drei Wege zum See“), Peter Rosei („Wer war Edgar Allan?“) oder Franz Kafka („Das Schloss“).

Zugleich hatte Haneke Anfang der 1970er als Bühnenregisseur am Stadttheater Baden-Baden mit „Ganze Tage in den Bäumen“ von Marguerite Duras debütiert. Dem schlossen sich Inszenierungen in Darmstadt, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, München und auch am Wiener Burgtheater an. Unsterblich wurde Haneke aber erst mit seiner Hinwendung zum Kino.

Sein Debüt auf der großen Leinwand feierte er 1989 mit „Der siebente Kontinent“. Das Drama um eine dreiköpfige Familie, die schließlich Selbstmord begeht, stellt für Haneke selbst den 1. Teil einer „Trilogie der emotionalen Vereisung“ dar, zu der auch die Folgeprojekte „Bennys Video“ und „71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls“ zählen. Sie setzte die Haneke-Maßstäbe für das Kino, stellte die Grammatik einer Bildsprache dar, die der Regisseur später verfeinerte, aber immer als Basis nahm. Es ist der distanzierte, auf entfernte Kader bauende Blick auf die Unzulänglichkeiten des Menschen, der nicht beschönigt oder abmildert, ja streckenweise nüchtern daherkommt. Die bourgeoise Familie und ihre Rituale als Fassade, verknöchertes Rudiment.

Schon der Kinoerstling lief in Cannes

Gleich Hanekes Kinoerstling „Der siebente Kontinent“ lief in Cannes. Für die Jelinek-Verfilmung „Die Klavierspielerin“ mit Isabelle Huppert gab es an der Côte d’Azur 2001 den Großen Preis der Jury, für „Caché“ 2005 den Regiepreis, für die schwarz-weiße Faschismusparabel „Das weiße Band“ (2009) und „Amour“ (2012) schließlich zwei Goldene Palmen. Und auch Hanekes bis dato letztes Werk „Happy End“ lief im Wettbewerb von Cannes.

Mit „Amour“ gelingt der Erfolg in den USA

Mit „Amour“ gelang Haneke auch der Erfolg in den USA, wurde das Sterbedrama mit Emmanuelle Riva und Jean-Louis Trintignant doch auch mit einem Golden Globe und mit dem Auslandsoscar gewürdigt. Und doch gehört seine Liebe Frankreich. Als Haneke 2010 für „Suche nach der Wahrheit“ zum „Commandeur dans l’ordre des Arts et des Lettres“ ernannt wurde, sprach er von seiner „großen Bewunderung für die französische Kultur“. Er habe eine „lange Liebesbeziehung zu Frankreich“.

Der vielfach ausgezeichnete Filmemacher gibt seine Erkenntnisse auch an jüngere Generationen weiter. Seit 2002 hat er eine Professur an der Filmakademie Wien inne.