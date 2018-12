Der mit dem Ball(oo) tanzt

Hund Balloo (Bild) war einer der ersten Gratulanten von Marko Arnautovic. Viele andere folgten, die den österreichischen Superstar zur die erstmalige Auszeichnung zum Fußballer des Jahres beglückwünschten. „Er ist ein Spieler mit unglaublichen Qualitäten, der auch Verantwortung übernimmt“, sagte etwa Teamchef Franco Foda. ÖFB-Präsident Leo Windtner ergänzte: „Er zerreißt sich nahezu für Österreich.“ „Für so etwas spielt man Fußball“, freute sich der Triumphator.

Sechs der zwölf Bundesliga-Trainer wählten den Ballkünstler in Diensten von West Ham zur Nummer eins, er setzte sich beim von der Austria Presse Agentur durchgeführten Voting vor David Alaba und Xaver Schlager durch. Fast alle Trainer strichen nicht nur seine fußballerischen Fähigkeiten, sondern auch seine menschliche Entwicklung heraus. „Ich glaube, dass er auch als Mensch gereift und verantwortungsbewusster geworden ist“, meinte etwa St. Pöltens Ranko Popovic.

Vorbei sind die Zeiten, als Arnautovic mit „Ich kauf dein Leben“-Sagern Richtung Polizisten oder sonstigen Eklats in die Schlagzeilen geriet. Jetzt muss eben schon ein spätabendliches Treffen mit Edin Dzeko als größter Skandal herhalten. Verheiratet, zwei Kinder, einen Hund — auch die familiäre Situation spiegelt die Wandlung des einstigen Entfant terrible wider, ohne sein Selbstbewusstsein und seine Prinzipien völlig über den Haufen geworfen zu haben. Everybody’s Darling wird der 29-Jährige wohl nie werden. Aber meist sind es genau diese Persönlichkeiten, die im Sport den Unterschied ausmachen — so wie Arnautovic. In der vergangenen Saison brachte er es mit elf Toren und sechs Assists zum besten Spieler seines Klubs, im ÖFB-Team glänzte er 2018 mit vier Treffern und vier Vorlagen.