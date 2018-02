Der mit der Fernbedienung

Text & Fotos: Oliver Koch

Wer längere Autofahrten mit Kindern plant weiß, worauf es ankommt: Eine gute Planung ist alles. Der Platz im Fond sollte ausreichend sein und Beschäftigungsmöglichkeiten sollte der holde Nachwuchs auch zur Genüge haben. Nun kann man das gute alte „Ich seh, ich seh, was Du nicht siehst“ eine Zeitlang spielen aber irgendwann hat sich das auch abgenutzt. Und wer nicht will, dass die Kids stundenlang in Smartphone oder Tablet schauen, kann ja für bequemes Verreisen auf den Range Rover Velar zurückgreifen. Natürlich nur dann, wenn die Geldbörse entsprechend ist. Denn der Velar 3.0D mit 300 PS schlägt mit mindestens 88.900 Euro zu Buche. Mit ein paar Extras – wie bei unserem Testwagen der Fall – kostet der Velar so viel wie eine Eigentumswohnung, nämlich gut 110.000 Euro.

Dafür bietet der Allrad-Brite dann auch so gut wie alles, was das Herz begehrt. Einen erhöhten Einstieg, zwei 10,2 Zoll große HD-Touchdisplays in der Mittelkonsole, zahlreiche Sicherheitsassistenten, elektrisch einstellbare Ledersitze mit Heizungs-, Kühlungs- und Massagefunktion, Lederlenkrad mit Lenkradheizung sowie ein riesiges Panoramadach machen die Fahrt in der ersten Reihe zum Erlebnis. Und die drei Fondpassagiere können sich über das 2616 Euro teure Multimediasystem im Fond stürzen. Bei diesem sind zwei acht Zoll große Displays in den Kopfstützen integriert.

Steuerbar ist das System über eine Fernbedienung und zwei schnurlose WhiteFire-Kopfhörer, ein HDMI-Anschluss, Mobile High-Definition Link und USB-Anschlüsse gibt es natürlich auch. Will heißen: Langweilig kann den Kids nicht werden – und über zu wenig Platz können sie sich auch nicht beklagen. Im perfekt verarbeiteten Innenraum passt zudem alles, von der Verarbeitung über die Bedienbarkeit bis hin zu den Materialien. Die Bildschirme in Kombination mit dem ebenfalls digitalen Cockpit und den Sensortasten am Lenkrad lassen den Velar viel moderner als die meisten Konkurrenten wirken. So gesehen ist der Wagen wirklich ein großer Wurf.

Der edle Brite wartet auch mit einem tollen Äußeren auf: Mächtige Front, muskulöse Linie, wuchtig-stattlicher Auftritt – mit dem rassigen Kerl mag man sich sehen lassen. Denn rassig geht es der V6 auch an. Auch wenn man etwas warten muss, bis der Drehregler hochgefahren ist und man endlich auf D schalten kann, ist dann der Fahrgenuss ein umso höherer. Die feine Luftfederung macht den 2,1-Tonner zum Gleiter in allen Lagen, die Fahrmodi lassen sich per Tastendruck verändern, der Spurt Richtung Tempo hundert geht leise und rasch (6,5 Sekunden) vonstatten, die Lenkung reagiert rasch, die Achtgangautomatik werkt ruckfrei vor sich hin und die Kurvenlage ist entsprechend seiner Höhe (1665 Millimeter) auch in Ordnung. Der relativ hohe Verbrauch von gut acht Litern ist dabei verschmerzbar.

Das Nobel-SUV verfügt auch über einen großen und gut verarbeiteten Kofferraum (673 Liter) mit elektrisch aufschwingender Heckklappe. Einziges Manko ist hier die hohe Ladekante, aber wir haben lange suchen müssen, bis wir bei dem Wagen ein Haar in der Suppe gefunden haben.

Fazit: Souverän in jeder Situation – auch offroad; wobei man so ein edles Teil wohl ungern in den Gatsch lenkt.

Typenschein

Range Rover Velar 3.0D 300PS SE

Preis: ab € 88.900,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 110.030,- unter anderem inklusive 21-Zoll-Reifen Diamond Turnde € 2326,-, beheizbarem Multifunktions-Lederlenkrad € 291,-, Head-up-Display € 1512,-, Panoramaschiebedach € 1977,-, Klima Paket € 1147,-, Multimediasystem im Fond € 2616,-, Luxus Paket 1 € 1559,- und 18-fach verstellbaren beheiz- und kühlbaren Vordersitzen mit Memory- und Massagefunktion € 3944,-; einen Range Rover Velar (2.0D 180 PS) gibt es ab € 61.300,-

NoVA/Steuer: 15 %/ € 1648,44 jährlich

Garantie: 3 Jahre bis maximal 100.000 km, 3 Jahre Mobilitätsgarantie, 6 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 34.000 km bzw. alle 2 Jahre

Technische Daten:

Motor: V6, 24V, Common-Rail, Turbolader, Partikelfilter, 2993 cm³, 221 kW/300 PS bei 4000 U/min, max. Drehmoment 700 Nm bei 1500 U/min

Getriebe: Achtgangautomatik

Antrieb: Allradantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 241 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 6,5 s

Leistungsgewicht: 7,16 kg/PS

MVEG-Verbrauch: 6,4 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 8,0 Liter

CO2-Ausstoß: 167 g/km

NOx: 0,064 mg/km; Euro 6b

Eckdaten:

L/B/H: 4803/2032/1665 mm

Radstand: 2874 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2149/2610 kg

Kofferraum: 673-1731 Liter

Tank: 66 Liter (Diesel)

Reifen: 4 x 265/45 R21 104W auf 21“-Alus

Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/TPMS/BSD/LKA

Airbags: 8

Geländedaten:

Bodenfreiheit: 251 mm

Böschungswinkel vorne: 28,89°

Hinten: 39,5°

Rampenwinkel: 23,5°

Wattiefe: 650 mm