Der Müll entlang der Straßen kommt uns allen teuer zu stehen

Achtlos weggeworfene Zigarettenstummel, Plastikflaschen, Getränkedosen und andere Abfälle vermüllen nicht nur Wiesen, Parks und Straßenränder. Die Entsorgung kommt auch der Allgemeinheit teuer zu stehen.

Rund 1,5 Mio. Euro beträgt alleine der finanzielle Aufwand der Straßenmeistereien in OÖ für das meist händische Einsammeln des Unrats entlang der Straßen.

An Österreichs Autobahnen wurden 2020 laut Asfinag etwa 8700 Tonnen Abfälle eingesammelt. Dieser Aufwand schlägt sich mit insgesamt 13 Millionen Euro.

Aus diesem Grund werden Anfang Juni von den Straßenmeistereien Schilder und Transparente, die gegen Vermüllung protestierende Tiere zeigen, entlang von Straßen, an Kreisverkehren, Brücken und in Parks aufgestellt.

„Wir wollen damit Bewusstsein für die Problematik und einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umgebung schaffen“, so der Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner und der Vorsitzendes des OÖ Landesabfallverbandes, Roland Wohlmuth.

In den 31 Straßenmeistereien in Oberösterreich sind derzeit rund 950 Mitarbeiter mit der Betreuung von 6000 Kilometer Landesstraßen beschäftigt. Mit rund 150 Lkw und Unimog sowie verschiedenen Zusatz- und Spezialgeräten wird in diesen Tagen der Frühjahrsputz entlang der Landesstraßen durchgeführt.