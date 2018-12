Der nackte, ausgesetzte Mensch

Von Christian Pichler

Märchen vermitteln Realitäten jenseits aller Gefühligkeit und allen Trostes. „Als würde jemand von einem anderen Planeten auf uns schauen, und es ist völlig gleichgültig.“ Michael Köhlmeier liebt Märchen und erinnert an das Rumpelstilzchen. Diese „Ikone des Jähzorns“ reißt sich am Ende selbst in Stücke, eine Szene, die auch der härteste Splatter-Film nicht zeigen würde. Im Märchen nähmen wir’s hin. Zwei Drittel seines jüngsten Werks hatte Köhlmeier bereits geschrieben, als er sich entschloss, Märchen einzuflechten. Etwas Irrationales hatte sich aufgedrängt: „Ich hab immer eine Atmosphäre gespürt über der realistischen Handlung.“ Diese Atmosphäre der Schatten des 20. Jahrhunderts, das Köhlmeier „fantastisch“ nennt: „Im Sinne eines fantastischen Romans. Unglaublich abstrus, eine unglaubliche Gewaltentwicklung, ein unvorstellbares Kapitalverbrechen.“

Ein gutes Buch lässt sich nicht kurzfassen

Am Dienstag las der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller im Linzer Stifterhaus aus seinem jüngsten Roman „Bruder und Schwester Lenobel“ (Hanser Verlag). Ein gutes Buch lässt sich nicht kurzfassen. Robert Lenobel, 55-jähriger Psychoanalytiker in Wien, ist verschwunden. Seine Frau Hanna ruft Roberts Schwester Jetti zu Hilfe, die in Irland lebt.

Köhlmeier wühlt sich mit erzählerischer Akribie und Wucht in die Geschichte der jüdischen Familie Lenobel. Er verhandelt Substanzielles: Was ist Freiheit? Liebe? Was ist der nackte Mensch, in seiner grundsätzlichen Ausgesetztheit? Köhlmeier etwa über die Figur der Hanna: „Sie ahnt es und ich finde das entsetzlich. Sie hat kein Talent, geliebt zu werden.“ Solch Niederschmetterndes, solche „Brutalität“ drücke sich in Märchen aus, Köhlmeier im Gespräch mit dem Germanisten Christian Schacherreiter: „Das Rätselhafte an Märchen ist, dass sie pure Oberfläche sind. Märchen haben keine Tiefe, wie das die Psychoanalytiker gerne hätten.” Zur Psychoanalyse hat Köhlmeier ein zwiespältiges Verhältnis, insofern sie sich oft als „Ingenieurswesen der Seele“ verstünde. Parallel zum technischen Zeitalter habe auch der Aufschwung der Psychoanalyse stattgefunden. Aber so, wie man ein Auto in die Werkstatt brächte, funktioniere das nicht: „Ein ehrlicher Psychoanalytiker ist dem alten Beichtvater näher.“

Menschen und ihre Beziehungen sind in Wahrheit so komplex, Köhlmeier sagt: „Ich könnte jedes beliebige Dach über jedem beliebigen Haus lüpfen. Aus jedem Leben ließe sich mit Geduld und Feinfühligkeit ein großer Roman machen.“