Der Olympiadebütant rodelte zur Goldenen

Ein österreichischer Qualifikant in letzter Minute und Olympiadebütant holte sensationell die Rodel-Goldmedaille im Herren-Einsitzer. Der 23-jährige David Gleirscher schrieb am Sonntag sein persönliches Sportmärchen. Als Dritter in den letzten Durchgang gegangen, lebte er den Traum von Bronze, am Ende ließ er sich von den Teamkollegen als Olympiasieger feiern.

Loch schmiss alles weg

Silber ging an Chris Mazdzer, der für die USA die erste Olympia-Einsitzermedaille überhaupt holte, Bronze an den Deutschen Johannes Ludwig. Bei immer stärker werdendem Schneefall fiel der vor dem Finallauf führende Deutsche Doppelolympiasieger Felix Loch noch auf Platz fünf zurück. Für Österreich war es die erste Medaille bei diesen Winterspielen, sowie die 20. in der Geschichte des Rodelsports. Und die erste in Gold seit 2010 in Vancouver durch Andreas Linger/Wolfgang Linger (Doppelsitzer).

Damit ging auch die Erfolgsgeschichte der Rodler weiter, Österreichs Kunstbahnspezialisten sind seit 1992 bei Olympia Medaillen-Garanten, nun schon acht Spiele in Folge.

„Brauche ein paar Tage“

„Das Ganze lässt sich eigentlich nicht beschreiben. Es ist unglaublich, was da heute passiert ist. Ich glaube, ich brauche da ein paar Tage, um das zu realisieren“, sagte Gleischer in der Pressekonferenz, in der er immer wieder ungläubig den Kopf schüttelte und vor sich hingrinste. Nach seinem Lauf hatte er gar nicht gesehen, ob er Erster ist, weil das Visier angelaufen war. „Aber dann kamen die Teamkollegen auf mich zugelaufen und jubelten, da wusste ich, es ist eine Medaille.“

Als dann die Konkurrenten noch zurückfielen, habe er es gar nicht fassen können.

Die Olympiabahn lag Gleirscher schon im Vorjahr bei der Generalprobe, als er Bahnrekord aufstellte. Und er startete famos mit erneutem Bahnrekord in die Winterspiele. Im zweiten Lauf wurde ihm dieser und die Führung von Loch abgenommen. Im dritten legte Mazder nach und schob sich damit auf Rang zwei und an dem Tiroler vorbei. Gleirscher ging als Gesamtdritter in den entscheidenden Lauf und für jeden wäre selbst Bronze überraschend gewesen. Doch es wurde die ganz große Sensation.

Kein Podest im Weltcup

Gleirscher stand im Weltcup bisher noch nie auf dem Podest. Der Vater des sieben Monate alten Leon hatte sich erst am 21. Jänner beim Weltcup in Lillehammer im Duell gegen Bruder Nico das Ticket für Südkorea gesichert. Vater Gerhard Gleirscher war bei drei Olympiateilnahmen ohne Medaille geblieben, ist aber immerhin Ex-Weltmeister (1997).