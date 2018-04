Der Opernkomponist Händel kommt nicht erst jetzt in Mode

„Alcina“, eine seine schönsten Opern, in einer bejubelten Produktion der Bruckner-Uni in der BlackBox im Linzer Musiktheater

Von Georgina Szeless

Hat die Wiener Staatsoper erst kürzlich Händels „Ariodante“ erstmals präsentiert, so ist nun in Linz der aus demselben Jahr 1735 stammende Opernhit „Alcina“ in einer Produktion der Bruckner-Uni in der BlackBox zu einer rühmlichen Aufführung gekommen. Das dreiaktige Werk, wenngleich von mehr als drei auf zwei Stunden verkürzt gezeigt, hat nichts von seinem musikalischen Gehalt eingebüßt und wurde mit viel Engagement und besonderer Hingabe dargeboten.

Der Inhalt ist ein witziges Konglomerat, ständig im Kampf um Eifersucht, Liebe, Wahrheitstreue und Charakterfestigkeit der handelnden Personen und kann bis heute eine Symbolkraft wie vor bald 300 Jahren ausstrahlen. Händel hat dafür zum dritten Male das Epos „Orlando furioso“ (Der rasende Roland) des italienischen Renaissancedichters Ludovico Ariosto herangezogen und eine lupenreine Opera seria aus der griechischen Mythologie in großartige Musik gegossen. Der Ort des Geschehens ist nach der Mythologie ein Zauberland während der Kreuzzüge in Palästina, aber die Zeit, in der gespielt wird, ist diesmal weniger von Belang als eben die Aktualität der Themen. Auf einer einsamen Insel herrscht die schöne Zauberin Alcina, wohin sie und ihre Schwester Morgana ihre Liebhaber locken und sie mit ihrer Zauberkunst zur Strafe, wenn sie nicht gefügig sind, in Tiere, Pflanzen oder Steine verwandeln. Auch die Sehkraft wird ihnen geraubt. Nach allerhand Verwirrung, Angst und Verzweiflung wendet sich das Blatt, die Zauberkraft der Schwestern schwindet, allen Liebespaaren steht ein ungewisses Finale bevor.

Souveränes Orchester, großartige Sänger

So gut es die schmucklose Bühne von Peter Manhartsberger, Anna Maria Brandstätter und Nicola Hackl-Haslinger in der BlackBox erlaubt, wurden praktikable Ausstattungsideen wirksam genützt. Was unverzichtbar für die Regie (Peter Pawlik) war, nämlich eine genaue Durchzeichnung der Charaktere in ihrer Differenziertheit, dem blieb man in der Personenführung nichts schuldig. Gerade diese vermochte den Verlauf der immerhin verworren-bewegten Handlung voranzutreiben und die Aufführung spannend zu halten. Dafür sorgte auch ein hinten im Dunklen souverän agierendes Instrumentalensemble der Bruckner-Uni unter Sigurd Hennemann mit Unterstützung von Yoko Takahashi am Cembalo. Die Besetzung konnte sich stimmlich wie darstellerisch hören und sehen lassen. In manchen Fällen schien es, als wäre den Sängern in Kostümen von Anna-Sophie Lienbacher ihre Partie direkt in die Kehle geschrieben. Ein Sonderlob gebührt der Bewältigung des italienischen Textes in schwierigsten Koloraturen: Akine Matsumoto als Alcina, Willemijn Spierenburg als Ritter Ruggiero, Makoto Yoshizawa als Morgana, Sinja Maschke als Bradamante, Hibiki Tsuji als Heerführer Oronte und Thomas Schneider als Melisso. Wohlverdienter großer Jubel in der ausverkauften Vorstellung.

Folgetermine: 12., 14. und 17. April (jeweils 20 Uhr)