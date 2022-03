Der Präsident spielte Präsident

Die Serie „Diener des Volkes“, in welcher der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schon Jahre vor seiner Wahl den Präsidenten spielte, hat sich nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine zu einem weltweiten Verkaufsschlager entwickelt.

„Wir haben letzte Woche 15 Verträge abgeschlossen und befinden uns in Verhandlungen mit 20 weiteren Ländern“, sagt Nicola Söderlund, Mitbegründer der schwedischen Agentur und Rechtevertreiberin Eccho Rights.

„Man will wissen, wer er ist“, sagte Söderlund. Er selbst habe Selenskyj zum ersten Mal vor zehn Jahren getroffen. „Ich bin in Kiew mit ihm Mittagessen gegangen. Er hatte viele verrückte und lustige Ideen.“

Selenskyj spielt in der Serie, die in der Ukraine ab 2015 ausgestrahlt wurde, einen Geschichtslehrer, der zum Präsidenten gewählt wird, nachdem sich ein Video, in dem er gegen die Korruption im Land wettert, im Internet verbreitet. Seit 2019 ist Selenskyj tatsächlich Präsident der Ukraine.