Der Pub-Besuch als intellektuelle Herausforderung

Trivial Pursuit im kleinen Kreis war gestern: Wer sich heutzutage quiztechnisch messen will, der sucht sich mittlerweile größere Herausforderungen. Pubquiz nennt sich das Phänomen, das sich aus England kommend über die vergangenen Jahre auch in Linz etabliert und sich mittlerweile zu einem wahren Hype entwickelt hat: Rund 30 Teams mit bis zu sechs Personen nehmen pro Veranstaltung an den Quizabenden teil.

Die Grundregeln sind leicht erklärt: Die Teams treten im Wettstreit gegeneinander an, über zehn Runden werden Fragen zu unterschiedlichen Wissensgebieten gestellt. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt.

34 Quizzes im Jahr

So weit so simpel, doch das Gewinnen gestaltet sich schwierig, die Konkurrenz ist groß – und stark. Mittlerweile hat sich aus einer anfänglichen Spaß-Partie eine groß angelegte Quiz-Reihe entwickelt, die sich über ein ganzes Jahr hindurchzieht und am Ende des Jahres auch im Finale – für das sich nur die besten 14 Teams der Saison qualifizieren – ihren Sieger kürt.

„Das Finale 2019 war das 34. Quiz des Jahres, über das Jahr schafften es 68 Teams in die Jahres-Punktewertung, wobei die jeweils ersten 30 eines Quizzes Punkte erhalten“, verdeutlicht Quiz-Gründer und Organisator Thomas Steinkellner, der die Veranstaltungen über seine Firma TS Promotion durchführt, die Dimensionen. Der Begriff Pubquiz trifft den Nagel auch schon länger nicht mehr auf den Kopf. Mittlerweile finden die Veranstaltungen auch schon im Casino, im Linzer Josef oder im Sommer in der Sandburg (mit mehr als 40 Teams) statt.

Ein Team als Krösus

Trotz bis zu 40 Teams pro Veranstaltung sind die Rollen klar verteilt. Mit dem Team „Röders“ gibt es eine Mannschaft, deren Leistung seit Jahren eher mit der Dominanz eines Marcel Hirschers zu vergleichen ist. Seit ihrer ersten Saison 2014 haben sie alle sechs Finale gewonnen.

27 Siege und fünf zweite Plätze im Vorjahr gelten als schlechteste Saison – was auch dem angesprochenen Hype und der vermehrten Konkurrenz geschuldet ist. Ziel des Teams ist noch immer der absolute Punkterekord – ein Spiel ohne Punkteverlust. Der liegt bei 76 Punkten, Röders schaffte 71 bisher. Am 5. Februar startet die neue Saison mit dem ersten Quiz in der Tabakfabrik.

Von Christoph Steiner

Die Fragen bis zum Sieg

Über zehn Runden geht ein Quiz. Neben einem „Puzzle“, bei dem jede Runde ein Hinweis auf eine zu erratende Person, Region oder ähnliches gegeben wird sowie acht Wissensrunden gibt es auch noch ein Bilderrätsel sowie eine Musikrunde, in der Songs aus fünf Dekaden erraten werden müssen. Eine der Wissensrunden kann jeweils als Joker-Runde nominiert werden, hier zählen die Punkte dann doppelt.

Allgemeinwissen

Wählt man die Vorwahl +7, in welchem Land ruft man dann an? Über welcher Zahl findet man das Zeichen „Klammer zu“? Wie hieß eines der bekanntesten Werke Vivaldis, die vier Jahreszeiten, im italienischen Original? In der Medizin und der Biologie wird oft von Leben gesprochen, welches aus dem altgriechischem kommt. Wie heißt es dort? Wie viele Fraktionen bzw. Parteien sitzen im deutschen Bundestag?

Geografie

In welchem deutschen Bundesland findet man die Stadt Münster? Nordrhein-Westfalen Wenn man am Flughafen mit dem 3-Letter-Code ATH landet, in welchem Land befindet man sich dann? Was ist neben Arabisch Amtssprache im Tschad? Wie viele Länder haben Anteil an den Ardennen? In welchem Land findet man die ca. 400.000 Einwohner große Hafenstadt Halifax?

Entertainment

Im deutschen wird Spongebob zusätzlich Schwammkopf genannt, welcher Ausdruck wird im englischen Original statt Schwammkopf benutzt? In welcher deutschen Stadt spielt der Großteil der Handlung vom ersten Otto-Film aus dem Jahr 1985? Im heuer erschienenen Film die zwei Päpste spielt Jonathan Pryce die Rolle von Papst Franziskus, welcher Schauspieler spielt Papst Benedikt? Wer spielte im 1951er Spielfilm African Queen die männliche Hauptrolle? Wie lautet der Vorname von Alfred Dorfer als Herr Weber in MA 2412?

Sport

Wie viele verschiedene Fahrer konnten 2019 einen Formel 1 Grand Prix gewinnen? Aus welcher Sportart kennt man das Duo Benjamin Bildstein/David Hussl? Wer wurde Vize-Weltmeister bei der Fußball WM 1974? Den 26jährigen Österreicher Mario Seidl kennt man aus welcher Sportart? In welcher Stadt findet derzeit die Kurzbahn Schwimm-Europameisterschaft statt?

Linz/OÖ

Wie heißt der Bürgermeister von Wels im Nachnamen? In welcher Marktgemeinde findet man den 1758 eröffneten mathematischen Turm? Den Zoo Schmiding findet man in welcher oberösterreichischen Gemeinde? Welches berühmte Weihnachtslied soll der Oberösterreicher Anton Reidinger um 1865 verfasst haben? Das Postamt 4070 findet man in welcher Stadtgemeinde?

Geschichte

Seit welchem Jahrhundert nennt sich das britische Königshaus im Nachnamen Windsor? Von welchem Land erlangten die Philippinen 1946 ihre Unabhängigkeit? Die Jack the Ripper Morde fanden in welchem Jahrhundert statt? Welche Person war als Präsident der Nationalversammlung von März 1919 – Dezember 1920 das erste republikanische Staatsoberhaupt Österreichs? Während der Regentschaft von Queen Elizabeth II gab es bis dato wie viele Premierministerinnen?

Interessantes

In welcher Stadt findet 2019 das Ö 3 Weihnachtswunder statt? Wie lautet das Jugendwort 2019 in Österreich? Im Englischen wird es D-Day genannt wie im Jahr 1944 in der Normandie, wie lautet der offizielle deutsche Begriff dafür? In welchem Land wurde AirBnB gegründet wo es auch heute noch seinen Hauptsitz hat? ANAGRAMM (1 WORT – 1 PERSON): BIER HEILER IN LOGO

Surprise-Runde (der menschliche Körper)

Das D steht in Aids wofür (englischer Ausdruck)? Neben dem Menschen kann man mit der C 14 Methode auch bei Pflanzen und Tieren was feststellen? Wird Hunger und Durst im Großhirn, Kleinhirn oder Zwischenhirn gesteuert? In der Fachsprache heißt es Medulla spinalis und ist das Verbindungsstück zwischen Körper und Gehirn. Wie nennen wir es im Deutschen? Mutterkuchen wir im Lateinischen Fachbegriff wie genannt?

