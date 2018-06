Der „Retter der Mütter“

Semmelweis wurde oft als „Retter der Wöchnerinnen“oder „Retter der Mütter“ bezeichnet. In Wien hatte er im März 1847 Wundinfektionen als Ursache für das Kindbettfieber erkannt. Der spätere Arzt kam im ungarischen Buda zur Welt. Er war eines von neun Kindern. Ab 1840 studierte er an der Wiener Universität Medizin.

Kaiser Joseph II. hatte 1784 auf dem Boden des Allgemeinen Krankenhauses ein „Gebärhaus“ gegründet. Der Hintergrund: Vor allem ledige Mütter sollten davon abgehalten werden, ihre Kinder umzubringen. Die soziale Lage war der Hintergrund für ihre Taten und somit auch für die Einrichtung der Institution. Doch gerade dieses „Gebärhaus“ wurde in den Dreißigerjahren des 19. Jahrhunderts zu einer Stätte der Trauer. Immer mehr Wöchnerinnen erlagen in den Tagen nach der Entbindung dem damals rätselhaften Puerperalfieber (Kindbettfieber, Übers.). Ein „Genius epidemicus“, schlechte Luft und andere nicht genauer feststellbare Dinge wurden für die Todesfälle verantwortlich gemacht.

Mysteriöse Todesfälle unter Wöchnerinnen

Doch es gab Merkwürdigkeiten rund um die Kindbettfieber-Epidemien in Wien: 1834 war eine zweite Gebärklinik im Wiener Allgemeinen Krankenhaus eingerichtet worden. Seit 1839 diente sie ausschließlich der Ausbildung der Hebammen. Und die Unterschiede in den Sterberaten zwischen der 1. Gebärklinik, wo die Medizinstudenten ausgebildet wurden, und jener der 2. Abteilung waren eklatant: Bei den Hebammen starben „bloß“ drei Prozent der Wöchnerinnen. Dort, wo die Mediziner ausgebildet wurden, waren es zehn bis 31 Prozent. Man nahm sogar „verletztes Schamgefühl“ als Ursache an. „Alles war unerklärt, alles war zweifelhaft, nur die große Anzahl der Toten war unzweifelhafte Wirklichkeit“, schrieb Semmelweis. Er war am 20. März 1847 Assistent an der 1. Gebärklinik geworden.

Im März 1847 hatte Ignaz Semmelweis den Tod eines Freundes und Lehrers, des Gerichtsanatomen Jakob Kolletschka, zu beklagen. Er war an Blutvergiftung gestorben. Ein Student hatte ihn bei einer Sektionsübung mit einem Skalpell in den Finger geschnitten. Genau das war der springende Punkt, der entscheidende Hinweis auf den Ursprung solcher Infektionen.

Die Wiener Medizinhistorikerin Erna Lesky hat dazu geschrieben: „Als Semmelweis den Obduktionsbefund las und genau dieselben Organbefunde verzeichnet fand wie bei seinen toten Wöchnerinnen, da ist ihm die Erleuchtung gekommen. Genau so wie das mit Leichenteilen infizierte Messer des Studenten Kolletschka den Tod brachte, genau so bringen die mit Leichenteilen infizierten Finger der Studenten und Ärzte, die nach den Sezierübungen bei (Carl von, Anm.) Rokitansky die Wöchnerinnen der I. Gebärkliniken untersuchen, diesen den Tod. Hebammen aber pflegen nicht zu sezieren. Damit war das Rätsel der mysteriösen Sterblichkeitsdifferenz zwischen der I., der Ärzteklinik, und der II., der Hebammenklinik, gelöst.“

Ende Mai 1847 führte Semmelweis an der Klinik die Chlordesinfektion ein. Bis zum 16. November des gleichen Jahres sank die Mortalität der Wöchnerinnen auf 2,45 Prozent. Im Dezember berichtete Ferdinand von Hebra in der Zeitschrift der „K.K. Gesellschaft der Ärzte in Wien“ von den Entdeckungen.

Man glaubte nicht an seine Erkenntnisse

Doch der Chef von Semmelweis, Johann Klein, und andere Mediziner glaubten nicht an die neuen Erkenntnisse. Im März 1849 wurde sein Assistentenvertrag nicht verlängert. 1850 gab es Probleme mit der Dozentur von Semmelweis. Er erhielt nur eine beschränkte Lehrbefugnis. So ging er nach Budapest, wo er erst ab Mai 1851 als unbezahlter Honorarprimar am St. Rochus-Spital arbeiten durfte. 1855 wurde der Arzt schließlich an die geburtshilfliche Lehrkanzel in Budapest berufen. 1857 heiratete Semmelweis die 18-jährige Maria Weidenhoffer. Das Paar bekam drei Kinder.

Erst 1858 entschloss sich Semmelweis zur Herausgabe seines ersten Aufsatzes zu „seinem“ Thema in ungarischer Sprache: „Die Ätiologie (Herkunft; Anm.) des Kindbettfiebers“. Doch auch in deutscher Sprache als „Die Ätiologie, der Begriff und die Prophylaxe des Kindbettfiebers“ (1861) setzten sich die Arbeiten des engagierten Geburtshelfers nicht durch. Einflussreiche Ärzte in Wien, Prag, Würzburg, Berlin und Paris beschlossen, die neuen Erkenntnisse weiterhin abzulehnen.Als praktisch letzte Agitationsmöglichkeit verwendete Semmelweis schließlich offene Briefe. „Das Morden muss aufhören und damit das Morden aufhöre, werde ich Wache halten, und ein jeder, der es wagen wird, gefährliche Irrtümer über das Kindbettfieber zu verbreiten, wird an mir einen rührigen Gegner finden“, schrieb er.

Die Bakteriologie, die später Keime als Erreger des „Tods im Wochenbett“ identifizieren konnte, war noch nicht „erfunden“. Die Lebenszeit des Arztes lief ab. Er erkrankte an einer Paralyse, wie durch das Auffinden seiner Krankengeschichte im Jahr 1977 festgestellt wurde. Irrenhaus und der Tod am 13. August 1865 waren die Konsequenz. Als eigentliche Todesursache — ein makabres Detail — wurde auch bei ihm eine Blutvergiftung aufgrund einer zuvor erlittenen Verletzung festgestellt.