Der „rote Engel“ lässt die Tifosi wieder träumen

„Wir haben ein fantastisches Auto für einen fantastischen Fahrer bereitstellen können“, lobte Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene nach dem Rennen seine Scuderia.

14 Jahre nach Michael Schumacher war Sebastian Vettel in Montreal zum Sieg gerast. In seinem vierten Jahr bei Ferrari scheint Vettel dem WM-Titel mit der Scuderia Ferrari endlich nahe zu kommen. Nach dem ersten Drittel der Saison 2018 hat Ferrari das beste Gesamtpaket aller Konkurrenten.

„Roter Engel“, dichtete der „Corriere dello Sport“, die spanische „El Pais“ erkannte „einen Spaziergang“ des Deutschen. Die Überlegenheit beeindruckte vor allem die silberne Konkurrenz.

„Zu keinem Zeitpunkt hatten wir eine Chance, zu gewinnen“, meinte Mercedes-Teamchef Christian „Toto“ Wolff. Das Resultat mit Platz zwei für Valtteri Bottas und Rang fünf für den sechsmaligen Kanada-Sieger Lewis Hamilton nannte er „beschissen“.

Team-Aufsichtsrat Niki Lauda sah Mercedes von Ferrari „in allen Disziplinen überholt, in denen wir mal vorne lagen“. Vierfach-Champion Hamilton, der im Rennen mit Motorproblemen zu kämpfen hatte, forderte: „Wir müssen die schlechten Tage verringern.“ Die neue Motorausbaustufe, die bereits in Montreal hätte eingesetzt werden sollen, muss nun im Rennen in Le Castellet in zwei Wochen „zünden“.

So bremste auch Vettel, der als vierter Fahrer überhaupt die Marke von 50 Grand-Prix-Siegen erreichte, die verfrühten Titel-Träume der Tifosi. „Die Saison ist noch lang.“