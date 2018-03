Der russische Bär beißt zurück

Die gute Nachricht: Der Russin Julia Skripal, die vor einem Monat zusammen mit ihrem Vater und Ex-Spion Sergej Skripal im englischen Salisbury einem Giftanschlag zum Opfer fiel, geht es besser. Ermittler hoffen schon auf ihre Aussage. Sergej befindet sich noch in kritischem, aber stabilen Zustand.

Die schlechte Nachricht: Die Vergiftung des politischen Klimas erreicht immer bedenklichere Dimensionen. Nachdem die USA und zahlreiche EU-Staaten etwa 130 russische Diplomaten ausgewiesen hatten, weil sie Moskau für den Giftanschlag verantwortlich machen, biss der russische Bär zurück: 60 US-Diplomaten werden aus Russland ausgewiesen, das US-Konsulat in St. Petersburg muss zusperren. Am Freitag wurden die Botschafter von nicht weniger als 23 Ländern ins Außenministerium in Moskau zitiert, wo ihnen noch einmal verdeutlicht wurde, dass Russland mit dem Anschlag nichts zu tun habe.

Da es keine Beweise gibt, tut Österreich beim gegenseitigen Diplomatenrauswerfen nicht mit. Außenministerin Karin Kneissl verteidigte diese Position Donnerstagabend einmal mehr in einem Live-Interview mit CNN, in dem sie die amerikanische Reporterin auch darüber aufklären musste, dass Österreich kein Nato-Mitglied ist.

Der deutsche Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble erhofft sich einen positiven Nebeneffekt dieser Krise, quasi einen „Kollateralnutzen“: „Ich habe durchaus noch Hoffnung, dass die Briten in der EU bleiben“, so der CDU-Politiker am Freitag. Die Briten erführen seit dem Giftanschlag „viel Solidarität und fangen an, die Sache etwas differenzierter zu sehen“, so Schäuble. „Sie erkennen: Europa funktioniert.“