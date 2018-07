Der sonderbare Mr. T sitzt fest im Sattel

Von Harald Gruber

Schicke Donald Trump auf Weltreise und er wird auch noch den letzten Freund beleidigt, den letzten Verbündeten vergrämt haben. Sagt man. Doch, trotz der jüngsten Fehltritte im Umgang mit Europa, Nato, Putin und Flüchtlingen, sitzt der amerikanische Präsident derzeit so fest im Sattel wie seit Beginn seiner Amtszeit nicht! Bedanken kann sich Trump dafür bei der boomenden Wirtschaft, bei den Planern historischer Treffen mit Putin und Kim Jong-un sowie bei seinen noch immer treuen Republikanern.

Vergleich enttarnt Trump

Im sechsten Quartal seiner Amtszeit (April bis Juli 2018) kommt der schrullige, unberechenbare Ami bei der US-Bevölkerung auf eine Zustimmung von 41,9 Prozent. Nicht einmal unmittelbar nach seiner Amtsübernahme (41,3 Prozent) flog Trump höher. Schwächen des US-Präsidenten tun sich erst beim Vergleich mit seinen Vorgängern auf. In der US-Nachkriegsgeschichte kam nämlich nur Jimmy Carter in dieser Phase seiner Regentschaft auf geringere Zustimmungswerte (41,8 %). Bestplatziert sind in diesem Ranking für das sechste Quartal der Amtszeit George W. Bush, begünstigt durch die Solidarität nach 9/11 (74,9 %), der unvergessene John F. Kennedy (71,3 %) sowie George Bush sen. (64,8 %). Und dennoch: Obwohl Donald Trump auf der politischen Weltbühne von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen hüpft, erreicht er in der Heimat seine vorerst höchsten Zustimmungswerte.

88 Prozent weiter an Bord

Dabei halten ihm laut einer aktuellen Gallup-Umfrage 88 Prozent der Republikaner ungebrochen die Stange — Tendenz derzeit weiter steigend. Bei den Partei-Ungebundenen legt Trump derzeit ebenfalls zu — plus 3 Prozentpunkte auf 36 Prozent. Und auch das Häuflein der vom Gegner überzeugten Demokraten ist zuletzt um einen Prozentpunkt auf neun Prozent angewachsen. Für die im November anstehenden Kongresswahlen bahnt sich laut Umfragen derzeit kein „Watschentanz“ für die Republikaner von Donald Trump an: ihr Lager ist seit Jänner laut Umfragen von 22 auf 27 Prozent der registrierten Wähler angewachsen.

Die Demokraten verlieren

Die Demokraten haben in diesem Zeitraum dagegen von 32 auf 29 Prozent verloren, die Unabhängigen von 44 auf 43 Prozent ebenfalls. Und: nur 23 Prozent der Wähler kündigen derzeit für November ein Stimmverhalten ausdrücklich gegen den amtierenden Präsidenten Donald Trump an. Dieser Gegenwind war für Obama und Bush mit je 30 Prozent Protestwählern stärker.