Der steinige Weg zum Brüsseler Busserl

Vor 25 Jahren, am späten Abend des 1. März 1994, knallten in Brüssel die Champagnerkorken: Nach zähen, in der Schlussphase fast vier Tage und Nächte non-stop geführten Verhandlungen, die die Verhandler an die Grenzen ihrer Belastbarkeit brachten, hatte Österreich seine Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union, damals noch Europäische Gemeinschaft (EG) genannt, erfolgreich abgeschlossen – gemeinsam mit Schweden, Finnland und Norwegen.

Ein Glückstag für Österreich

„Ein großes Geschenk” nannte Außenminister Alois Mock (ÖVP) diesen Tag. Der im Juni 2017 verstorbene Politiker hatte 1989 Österreichs Beitrittsantrag persönlich in Brüssel übergeben (siehe rechte Seite). Auch Europastaatssekretärin Brigitte Ederer (SPÖ) war „sehr glücklich.“ Und dann, wie sie den Augenblick später beschrieb, „sehe ich da den Schatten näherkommen“ — den Schatten des von der Anstrengung, aber auch bereits von seiner Parkinson-Erkrankung gezeichneten Alois Mock, der sich mit den Worten „Danke, liebe Kollegin“ zu ihr beugt und ihr vor laufenden Kameras das legendäre „Busserl“ auf die Wange drückt.

Ein unübliches Maß an Emotionalität, das von dem Druck zeugte, der von den Schultern der Verhandler abgefallen war. Praktisch bis zur letzten Minute und buchstäblich „Tag und Nacht“ war zuletzt über die Agrarpolitik, vor allem aber über den Transitvertrag zwischen Wien und Brüssel gefeilscht worden, der seit 1992 Güterverkehr und Transit auf Österreichs Schienen und Straßen beschränkte. Allen voran Frankreich zeigte sich hier bis zum Schluss als zäher Gegner, der die Vertragsdauer deutlich verkürzen wollte.

Als sich zeigte, wer die echten Freunde sind

Auch aus historischen Gründen waren die Franzosen bis zuletzt skeptisch, berichtete der damalige Bundeskanzler Franz Vranitzky (SPÖ) später von „ruppigen“ Gesprächen mit seinem „Parteifreund“, dem französischen Präsidenten Francois Mitterand. Der habe, nachdem er schließlich doch seinen Widerstand aufgegeben hatte, gemeint, er habe „dem dritten deutschen Staat in die EU verholfen“. Ein „wirklicher Freund“ sei dagegen der deutsche Kanzler Helmut Kohl (CDU) gewesen, erinnerte sich der damalige Wirtschaftsminister Wolfgang Schüssel (ÖVP). Kohl habe selbst bei der französischen Regierung angerufen, weil deren Vertreter für Mock nicht einmal zu erreichen gewesen seien.

Warum Ederer nach Mariazell pilgern musste

Mit den letztlich doch erfolgreichen Verhandlungen war es aber – wie sich andernorts zeigen sollte – nicht getan: Am 12. Juni 1994 fand schließlich eine Volksabstimmung über den EU-Beitritt statt — und ihr Ausgang überraschte sogar die Optimisten: 66,6 Prozent der Österreicher stimmten dafür, eine exakte Zwei-Drittel-Mehrheit. Brigitte Ederer, die sogar gegen ein derart eindeutiges Ergebnis gewettet hatte, kostete das einen dreitägigen Fußmarsch in den „Gnadenort“ Mariazell.

Zwei Wochen später folgte die Unterzeichnung der Beitrittsverträge Österreichs, Schwedens, Finnlands und Norwegens auf der griechischen Insel Korfu. Parallel mit Österreich hatten nämlich zwischen März 1993 und März 1994 auch die drei nordeuropäischen Staaten mit Brüssel über die jeweiligen Beitrittsbedingungen verhandelt.

Die Norweger wollten dann doch nicht

Schweden und Finnland traten nach positiven Ergebnissen bei ihren Referenden gemeinsam mit Österreich am 1. Jänner 1995 der EU bei.

Die Norweger hingegen machten ihrer Regierung im letzten Moment einen Strich durch die Rechnung: Sie stimmten Ende November 1994 mit 52 Prozent gegen das — vor allem in punkto Fischfang — mühsam ausverhandelte Beitrittspaket.

Viel Skepsis für Österreichs Antrag

Für Alois Mock ist es „die zweite große historische Entscheidung nach der Option für Neutralität und Freiheit nach dem Zweiten Weltkrieg“: Am 17. Juli 1989 übergibt der Außenminister in Brüssel dem französischen Außenminister und EG-Ratsvorsitzenden Roland Dumas Österreichs EG-Beitrittsantrag. Dass Mock keine offenen Türen einrennt, mag aus heutiger Sicht verwundern, ist aber im Kontext der Ungewissheit mitten in einem historischen Umbruch nicht verwunderlich — und der Bundesregierung bewusst. Die Begeisterung über den Beitrittsantrag hielt sich tatsächlich vielerorts in Grenzen.

Von Moskau bis Paris gab es Bedenkenträger

Zwar hat im Kreml schon seit drei Jahren der Reformer Michail Gorbatschow das Sagen, dennoch sieht Moskau Österreichs Ambitionen skeptisch. So argwöhnte das sowjetische Außenministerium im Februar 1989, dass ein EG-Beitritt eine „Untergrabung des besonderen internationalen Status“ Österreichs darstellen würde.

Auch, um diese Bedenken zu mildern, nimmt die Neutralität im Beitrittsantrag breiten Raum ein, was aber wiederum in der EG auf nicht überall gut ankommt. Kommissionschef Jacques Delors äußert sich dementsprechend distanziert: „Wenn man der europäischen Familie beitritt, muss man auch sämtliche Verpflichtungen teilen, nicht nur die wirtschaftlichen, sondern auch die politischen.“ Am deutlichsten werden die Belgier, die mit einem Veto sogar die sofortige Weiterleitung des Ansuchens an die EG-Kommission verhindern. Nach einer Unterredung mit Mock gibt der belgische Außenminister Mark Eyskens zu verstehen, dass wirtschaftliche und monetäre Fragen durchaus zu lösen seien. Aber: „Die Neutralität ist jedoch ein politisches Hindernis“. Eyskens spricht aus, was andere denken. Vor allem Briten und Franzosen befürchten, dass ein neutraler Staat die politische Union gefährden könnte.

Österreich passt nicht allen ins Konzept

Der Antrag kommt einigen auch deshalb ungelegen, weil andere Prioritäten gelten: das Binnenmarktprogramm läuft auf Hochtouren. Die EG steht unter Druck, das Zieldatum 1. Jänner 1993 für den „grenzenlosen Markt“ einzuhalten. Für neue EG-Kandidaten hat man deshalb „weder Zeit noch Platz“. Argumente, die bei späteren Erweiterungsrunden – auch von österreichischen Politikern – in ähnlicher Form ins Treffen geführt werden sollen, werden im Wendejahre 1989 Österreich entgegengehalten.

Beitrittsgegner nicht nur in der EG aktiv

Doch nicht nur in der EG gibt es Widerstand. Auch der Jüdische Weltkongress (WJC) schickt Briefe nach Brüssel. Darin fordert er, Österreich nicht aufzunehmen, weil es seine moralische Verantwortung für die Nazi-Verbrechen nicht anerkannt habe.

In Österreich formiert sich eine Anti-EG-Lobby: Die Grünen schicken auch einen „Brief nach Brüssel“, in dem sie schreiben, „dass es in Österreich eine massive Opposition gegen einen EG-Beitritt gibt“. Die FPÖ ist damit nicht gemeint. Denn die trägt den Beitrittskurs der SPÖ-ÖVP-Koalition vollinhaltlich mit. Freilich hindert das Jörg Haider fünf Jahre später nicht, vor der Volksabstimmung für ein Nein zum Beitritt zu werben…mm