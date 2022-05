Der Strudel der Gewalt reißt alle mit

Nebenan wird ein Bauer zu Tode gemartert. „Ich will ihn bluten sehen“, sagt Lady Macbeth. Eine Abhärtung, um sich an künftige Massaker gewöhnen. Ihr Mann, der erfolgreiche Feldherr Macbeth, will die ganze Macht. Dem Mord am schottischen König Duncan (Lutz Zeidler) werden unausweichlich weitere Blutbäder folgen.

Regisseur Stephan Suschke, Schauspielchef des Linzer Landestheaters, zeigt das folgende Grauen und verbirgt es zugleich. Krieg nicht länger Spektakel für wohlstandsverwahrloste Kunstbetrachter, sondern fürchterlich real in Europa. Suschke zeigt brutalste Gewalt, aber Körper verstellen die Sicht. Beim Herausreißen von Weichteilen der Opfer sucht Suschke auch Auswege im Slapstick – hallo Gummipenis. Gehört Krieg in seiner all seiner Grausamkeit abgebildet? Argumente sprechen dafür und dagegen.

Premiere von Heiner Müllers „Macbeth“ von 1972 war am Samstag in den Linzer Kammerspielen. Auf der Bühne (Momme Röhrbein) zentral ein Riesenhaufen Lumpen. Müllberg, Leichenberg, Königsthron. Die Handlung niederschmetternd, atmen kann dieses Stück nur, wenn die Titelrollen überragend besetzt sind. Das gelingt. Alexander Hetterle ein fleischgewordenes Scheusal, Urbild des Kriegers, der sich an der Spitze des Staates zum irren Sadisten auswächst. Erbärmlich in anfänglichen Gewissensbissen, Paranoia wühlt ihn auf nach dem Mord am Feldherrn-Kameraden Banquo (Alexander Julius Meile).

„Mein Kö-nick!“

Theresa Palfi als Lady Macbeth einmal mehr mit atemberaubendem Schauspiel. Kriecht gierig wie ein Reptil auf dem Leichenberg/Thron, als sie von Macbeths „glänzenden“ Aussichten erfährt: „Mein Kö-nick!“ Woher dieses gefährliche Charisma Palfis? Die nuancierte Stimme, das Schreiten, vielleicht die Hände, die ein Eigenleben wie bei einer Flamencotänzerin führen. Finger, die den Herrscher liebkosen oder in höchster Anspannung nach der Macht krallen.

Helmuth Häusler als Rosse steht mit seinem Rest an Anstand auf verlorenem Posten, Klaus Müller-Beck ist als Lenox ein schön grausliches Fähnchen im Sturm der Mächtigen. Das Volk? Leichenfledderer und Mordbuben für lumpiges Geld. Das Volk ist um keinen Deut besser als „die da oben“.

Macbeth watet im Blut, Heiner Müller watet am Ende noch einmal tief im Pessimismus. Auf Macbeth folgt mit Malcolm (Christian Taubenheim) der rechtmäßige Thronerbe, in Shakespeares Originalstoff noch Teil einer Art natürlicher Ordnung. Bei Heiner Müller entpuppt sich Malcolm rasch als weiterer Schlächter. Geschichte ist Gewalt, Politik ist Gewalt. Das ist Müllers Botschaft, geprägt von den Erfahrungen im stalinistischen Ausflussstaat DDR. Kräftiger und langer Beifall für ein gewichtiges Stück Theater.

Von Christian Pichler