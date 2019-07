Der Tod grinste aus den Landhaushofarkaden

„Jessas Na“: CrossNova Ensemble unterhielt mit Liedern von Gulda, Kreisler, Neuwirth, Ambros und Co. das Linzer Publikum

Von Georgina Szeless

„Jessas Na“ lautete der Titel der ausverkauften Dienstag-Serenade im Linzer Landhaus und man konnte sich nur wundern, was dazu dem CrossNova Ensemble an dem lauen Sommerabend so alles eingefallen ist.

Wiener Lieder vom Tod und Sterben

Das Ensemble begeht heuer sein zehnjähriges Bestandsjubiläum und bringt bekanntlich mit seinen außergewöhnlichen, auch spartenübergreifenden Projekten erfrischende Bewegung in den klassischen Konzertbetrieb. Diesmal widmete man das Programm zur Feier ausgerechnet dem Thema Wiener Lied vom Tod und Sterben. In einem typisch „weanerischen“ Ton, a bisserl lustig, aber nie traurig, a bisserl melancholisch, schwarzen Humor in den Abgründen der Wiener Seele suchend, wurde auf hohem Niveau musiziert, denn „Der Tod, das muss ein Wiener sein“ hat schon ein Georg Kreisler zu Tönen gedichtet.

Damit befand er sich in bester Gesellschaft mit Liedern von Gustav Pick (Fiakerlied), Matthias Rüegg, Friedrich Gulda, der zu Lebzeiten seinen eigenen Tod bekannt gab, Carl Rieder (1819-1886), von Michael Radanovics/Roland Neuwirth mit einer zehnteiligen Partita und unverzichtbar von Wolfgang Ambros „Es lebe der Zentralfriedhof“ und „I glaub, i geh jetzt“.

So einfach war das am Ende gar nicht bei dem großartigen Klangkörper aus Heidemarie Oberthür (Flöte & Gesang), Hubert Kerschbaumer (Klarinette & Gesang) und der Kernbesetzung des Ensembles aus Sabine Nova (Violine), Maria Grün (Violoncello) und Rainer Nova (Klavier & Arrangements). Lauter Multitalente, die ihre Instrumente und Stimmen je nach Bedarf perfekt einsetzen und gerade deshalb immer Neues erfinden. Mit eigenem Klang auf eigenen Wegen wanderten die CrossNovas wieder einmal und unterhielten das Publikum, das gar nicht weggehen wollte. Aber der Geburtstag der Konzertmeisterin Sabine musste noch gefeiert werden, so dass die vorhersehbare Zugabe schon gedruckt im Programm zu lesen stand.