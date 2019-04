Der Tod kam, als sie die Auferstehung Christi feierten

Weltweit herrscht Entsetzen nach den verheerenden Anschlägen auf drei Kirchen und drei Hotels, bei denen am Ostersonntag im Urlaubsparadies Sri Lanka mindestens 290 Menschen ums Leben gekommen waren.

Hunderte Gläubige hatten in den Kirchen in der Hauptstadt Colombo, dem nahe gelegenen Küstenort Negombo und der Ostküstenstadt Batticaloa die Auferstehung Christi gefeiert, als sich Selbstmordattentäter in die Luft sprengten. Etwa zur gleichen Zeit zündeten Attentäter in den drei Hauptstadthotels Cinnamon Grand, Shangri-La und Kingsbury ihre Sprengsätze. Stunden später erschütterten Explosionen in Vororten von Colombo zwei Gebäude, die Polizisten gerade durchsuchten. Am Abend dann wurde in der Nähe des Flughafens eine Rohrbombe entdeckt und entschärft.

Zur letzten Detonation kam es am Montag vor der schon am Vortag vom Terror betroffenen St.-Antonius-Kirche in Colombo: Eine Autobombe ging hoch, als sie Sicherheitskräfte entschärfen wollten. Dabei gab es keine Opfer, doch die Bilanz des Ostermontags ist schon mehr als schrecklich: Die sechs Kamikazekiller haben fast 300 Menschen mit in den Tod gerissen. Mehr als 500 Menschen wurden verletzt, teils so schwer, dass weiter Todesopfer zu befürchten sind. Unter den Toten sind auch 32 Touristen, nach letzten Informationen aber keiner der derzeit etwa 300 Österreicher in Sri Lanka.

Die Regierung machte gestern die islamistische Gruppe National Thowheeth Jama’ath (NTJ) für die Taten verantwortlich. Die Behörden prüfen, ob die Gruppe „internationale Unterstützung“ hatte, wie ein Regierungssprecher sagte. „Wir glauben nicht, dass eine kleine Organisation in diesem Land all das alleine machen kann.“

Rache für Christchurch?

Obwohl die NJT bislang nicht mit Übergriffen gegen Christen aufgefallen war, konnte die Regierung von den Anschläge nicht wirklich überrascht sein. Denn schon am 11. April hatte der Vize-Polizeichef des Landes in einem internen Schreiben unter Berufung auf ausländische Geheimdienste vor Anschlagsplänen der NTJ auf Kirchen sowie die indische Botschaft in Colombo gewarnt.

Namentlich genannte Verdächtige hätten nach dem Anschlag auf Muslime im neuseeländischen Christchurch gegen andere Religionen gehetzt, hieß es.

Einer wurde jedoch nicht informiert: Premierminister Ranil Wickremesinghe!

Politstreit half Terroristen

Offenbar hat ein Streit in der Regierung den Terroristen ihr blutiges Handwerk erleichtert. Gesundheitsminister Rajitha Senaratne kritisierte gestern offen das angespannte Verhältnis zwischen Wickremesinghe und den Sicherheitsdiensten unter Staatschef Maithripala Sirisena.

Sirisena hatte Wickremesinghe Ende 2018 entlassen. Dieser gewann aber den Machtkampf und blieb. „Das ist das einzige Land, wo der Premierminister den Sicherheitsrat einberuft und sie (die Mitglieder, Anm.) erscheinen nicht“, so Senaratne.

1 von 3

Christen & Muslime auf Sri Lanka in einem Boot

Analyse von Manfred Maurer

In vielen Teilen der Welt sind Christen Opfer von Diskriminierung und Terror. In vielen Fällen sind islamische Regime bzw. Extremisten die Urheber. Nicht so — zumindest bis Ostersonntag — auf Sri Lanka: In der ehemaligen britischen Kolonie werden die nur sieben Prozent der Bevölkerung ausmachenden Katholiken zwar ebenfalls drangsaliert, doch sie teilen dieses Schicksal mit der nur wenig größeren Minderheit der Muslime: Christen wie Muslime, die neun Prozent der 22 Millionen Einwohner des Inselstaates stellen, sind im Visier von Extremisten einer Religion, die hierzulande als Inbegriff von Friedfertigkeit gilt: Buddhistische Mönche der singhalesischen Mehrheit (70 Prozent) machen auf Sri Lanka Christen und Muslimen das Leben schwer. Im August 2018 wurde zwar ein führender Mönch der Gruppierung „Bodu Bala Sena“ (BBS) nach einem Angriff auf Christen zu sechs Jahren Haft verurteilt, was aber nicht abschreckend wirkte.

So berichtet die christliche Hilfsorganisation „Open Doors“, die Sri Lanka in ihrem „Weltverfolgungsindex“ 2018 auf Platz 46 der für Christen gefährlichsten Länder listet, vom Angriff auf eine Messe am 10. Februar. „Angeführt von drei buddhistischen Mönchen, bewarf der Mob das Haus mit Steinen und störte den Gottesdienst nachhaltig.“

Ähnliche Berichte gibt es von Übergriffen gegen Muslime. BBS-Mönche stehen eng in Kontakt mit ihren Glaubensbrüdern in Myanmar, wo die islamische Rohingya-Minderheit vertrieben wurde.

Von islamistischen Übergriffen gegen Christen berichten weder „Open Doors“ noch die katholische Organisation „Kirche in Not“. Die Islamistengruppe NTJ, die für den Oster-Terror verantwortlich sein soll, hatte sich bisher auf die Zerstörung von Buddha-Statuen konzentriert.

Warum morden sie jetzt Christen? Vielleicht liegt die Antwort im auch von der Regierung in Colombo vermuteten Einfluss ausländischer Islamisten: In ihrem globalen Terrorkrieg gegen den Westen haben Islamisten eben dieses Mal Sri Lanka als Schlachtfeld auserkoren. Deshalb wohl waren neben den von Einheimischen frequentierten Kirchen auch drei Hotels mit Touristen aus dem Westen Angriffsziele.