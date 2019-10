Der Topstar muss in die Quali

Von Andy Hörhager

Unglaublich, der Wahnsinn schlechthin. Was alle gehofft, aber viele bis zuletzt nicht zu träumen gewagt hatten, ist nun Realität. Cori Gauff (USA), die von allen nur „Coco“ genannt werden will, schlägt ab Sonntag beim Upper Austria Ladies Linz auf. Der kommende Fixstern am Tennishimmel muss dabei sogar in die Qualifikation, weil das WTA-Reglement eine weitere Wildcard für die 15-jährige Aufsteigerin des Jahres aus Delray Beach, Florida, verbietet.

Gauff hatte den Juniorbewerb der French Open sowie die Orange Bowl gewonnen, mit dem Achtelfinale in Wimbledon für Furore gesorgt, die Experten sind sich einig, ihr gehört die Zukunft.

Nun spielt sie Qualifikation in Linz. Sogar beim Quali-Startplatz war noch Glück dabei. „Coco ist erst diese Woche in den Raster gerutscht, unser Turnier ist derart stark besetzt“, berichtete Turnierdirektorin Sandra Reichel von turbulenten Tagen. „Ich habe eine unglaublich lange Listen von Wildcard-Anfragen für den Hauptbewerb“, plagt Reichel die Qual der Wahl.

Mit den Topstars Petra Kvitova, Belinda Bencic, Julia Görges, Maria Scharapowa sowie Vorjahressiegerin Camilla Giorgi ist das Upper Austria Ladies 2019 so toll besetzt wie selten zuvor.