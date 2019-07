Der Tourismus in Wien „boomt“

Im ersten Halbjahr 2019 verzeichnete die Hauptstadt Wien erneut Rekordwerte. Die Nächtigungen von Jänner bis Juni sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,9 Prozent auf 7,94 Millionen gestiegen, der Hotellerieumsatz zog noch deutlicher an. Für 2020 rechne er ebenfalls mit einem Wachstum, so Wien-Tourismus-Chef Norbert Kettner. Was die Nächtigungsbilanz im ersten Halbjahr anbelangt, lieferten 26 der 30 wichtigsten Herkunftsmärkte einen Zuwachs. Unter den Top Ten zeigte die Kurve sogar ausnahmslos nach oben. Das Ziel des Wien-Tourismus, bis 2020 auf 18 Millionen Nächtigungen im Jahr zu kommen, sei dabei in Griffweite. Kettner führt die positive Entwicklung nicht zuletzt auf die gestiegenen Flugkapazitäten nach Wien zurück. Im Sommerflugplan habe sich die Flugfrequenz gegenüber 2018 um 11 Prozent erhöht, die Sitzplatzkapazität sogar um 16 Prozent. Dazu drücke der Konkurrenzkampf der Billigfluglinien die Ticketpreise, so der Tourismus-Chef. Kettner will im kommenden Jahr zudem die Umsatzmarke von einer Mrd. Euro knacken. Hier stehen die Vorzeichen ebenfalls nicht schlecht.

Hotellerieeinnahmen mit Plus von 23,5 Prozent

Denn bis inklusive Mai – für Juni gibt es noch keine Zahlen – kletterten die Hotellerieeinnahmen auf knapp 360 Mio. Euro. Das entspricht einem satten Plus von 23,5 Prozent. Damit zeige sich, dass nach den Steigerungen im Vorjahr die Durchsetzung besserer Preise „keine Eintagsfliege“ sei. In Sachen Gäste- bzw. Nächtigungsaufkommen ist für den städtischen Tourismusverantwortlichen aber das Ende der Fahnenstange noch nicht in Sicht: „Es ist noch lange keine Obergrenze erreicht. Wenn sich die geopolitische Lage nicht ändert, rechnen wir weiterhin mit einem Wachstum“. Und was Zimmer- oder Wohnungsvermietungen über Plattformen wie Airbnb und Co betrifft, so plädiert Kettner für die Einführung zeitlicher Jahreslimits: „Ich bin ein Fan davon, die Vermietungsdauer zu beschränken. 90 Tage im Jahr hielte ich für sinnvoll, das ist in vielen europäischen Städten üblich“, so Kettner, der weiter versichert: „Wir sind mit der Stadt in Gesprächen.“ In Wien gibt es derzeit nämlich keine diesbezüglichen Obergrenzen.