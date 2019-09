Der Traum von eigener Heimstätte

Nach dem vierten Platz in der abgelaufenen Saison steht Volleyball-Bundesligist UVC Weberzeile Ried eine aufregende Spielzeit bevor — sportlich, wie infrastrukturell.

Neue Akteure: Mit Sokratis Charalampidis (GRE), Michal Szydliwski (POL) kamen zwei neue Legionäre, ein Mittelblocker soll noch folgen.

Internationales Debüt: Platz vier bedeutete die erstmalige Qualifikation für den Europacup — Gegner ist Fino Kaposvar (Hinspiel am 7.11. in Ungarn, Rückspiel 27.11. in Ried). Im Heimmatch wird, anders als in der Liga, auch erstmals Eintritt (€ 10,-) verlangt.

Vom Feld ins Büro: Peter Eglseer, der seine Karriere in der Halle und im Beachvolleyball beendete, wurde vom Klub für die Agenden Presse und Marketing angestellt. Das Budget konnte um 50.000 Euro auf 240.000 Euro aufgestockt werden.

Der große Traum: Die Pläne für eine eigene Halle (Kosten rund 2,4 Mio. Euro) liegen bereit. „Wir stehen in den Startlöchern“, erklärte Vereinskassier Wolfgang Puttinger, der sich in Sachen Zusage bis zur Bildung einer neuen Regierung gedulden muss. Heuer werden die Heimspiele geblockt von 23. November bis 21. Dezember in der Messehalle 18 gespielt — Ausnahme: Für den Saisonauftakt am 9. Oktober gegen Meister Aich/Dob muss nach Mattighofen ausgewichen werden.