Der Turniersieg soll endlich her

Dominic Thiem ist nach einem Jahr Pause zurück beim Generali Open in Kitzbühel. Der 24-jährige Niederösterreicher will im siebenten Anlauf in der Gamsstadt endlich den Titel holen, „definitiv eines meiner größten Ziele.“

Thiem wird am Dienstag im Doppel aufschlagen, am Mittwoch im Einzel. „Ich bin jetzt schon lange Zeit wieder voll im Training und habe auch wieder vier Matches gespielt. Ich bin topfit“, erklärte Thiem. Die in der ersten Wimbledon-Runde erlittene Rückenblessur ist schon länger kein Thema mehr.

Der Niederösterreicher ist gut auf die Höhenlage von Kitzbühel eingestellt. „Vielleicht war es deshalb auch nicht so schlecht, dass ich in Hamburg früh rausgegangen bin. Es ist schon ein ziemlich großer Unterschied.“

Die Gamsstadt wird wohl auch künftig im Turnierkalender von Österreichs Nummer eins stehen. „Ich habe das probiert, weil ich in den Jahren davor immer schlecht in Kanada gespielt habe. Der Ausflug nach Washington letztes Jahr hat die Situation nicht verbessert“, blickte Thiem zurück. „Es ist in Europa so viel schöner, vor allem hier in Kitzbühel und Hamburg ist auch alles andere schlecht.“

Für Aktivitäten abseits von Training und Spiel bleibt leider keine Zeit: „Ich bin gestern am Abend in den Schwarzsee gesprungen, aber sonst ist es stressig.“