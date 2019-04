Der tut gar nichts…

…der will nur spielen! Aus dem Mund eines Hundebesitzers mag das vielleicht beruhigend klingen. Wenn sich Europas rechtspopulistische Wölfe den Schafspelz überziehen und sich mit Kreide vollpumpen, dann sollten die Wähler aber nicht darauf vertrauen, dass die eh nur ein bisschen spielen wollen.

Denn das zerstörerische Potenzial dieser plötzlich als harmlose Reformer auftretenden Populisten ist entgegen der zahmeren Attitüde in mehrfacher Hinsicht nach wie vor gegeben.

Erstens weiß man bei den Mitgliedern dieser Truppe nicht so recht, wer im Hintergrund die Fäden zieht: Trumps Mastermind Steve Bannon, der schon bei der Brexit-Kampagne kräftig mitgemischt hatte, oder Wladimir Putin, der gern großzügig, aber nicht selbstlos aushilft, wenn in rechten Kassen Ebbe herrscht.

Außerdem: Es ist ein Widerspruch in sich, wenn Rechtspopulisten wie Salvini von „einer großen europäischen Familie“ sprechen. Denn Familie ist eine Institution, in der die einzelnen Mitglieder nicht nur und ausschließlich an sich, sondern an das Wohl der Gemeinschaft denken. Sollten diese Mein-Land-zuerst-Propagandisten in der EU das Sagen bekommen, ist das Auseinanderfallen der Union geradezu zwingend logisch. Das ist ihr Spiel. Und zwar ein teuflisches mit dem Frieden.