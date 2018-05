Der Veitstanz der Heuchelei

Von Renate Wagner

Als Friedrich Dürrenmatt vor mehr als 60 Jahren seinen „Besuch der alten Dame“ schrieb (die Uraufführung war 1956), hat er zweierlei gleichnishaft und — nach eigener Absicht — in fast antiker Größe auf die Bühne gebracht: das schreckliche Hohelied des Kapitalismus, der weiß, dass alles, absolut alles zu kaufen ist; und die Kleinstadtsatire, die weiß, wie dünn die Tünche von Humanität und Zivilisation ist, wenn es bei den braven Bürgern ums Geld geht.

Eine Milliarde ist zu überzeugend

Denn bekanntlich wehren sich die Einwohner des kleinen Städtchens Güllen nur kurz, wenn sie ihren Mitbürger Alfred Ill töten sollen, weil die Milliardärin Claire Zachanassian aus der Distanz von 45 Jahren doch noch ihre Rache will: Eine Milliarde für Güllen ist zu überzeugend. Die Tragikomödie der menschlichen Natur zwischen Realität und Ideal.

Das Burgtheater hat eine Aufführung der Ruhrfestspiele Recklinghausen mit wenigen Ausnahmen mit den eigenen Leuten bestückt und die Produktion, die der dortige Intendant Frank Hoffmann schuf, nun nach Wien übernommen. Dieser hat, wie es heute gerne geschieht, das Stück all seines „Fleisches“ beraubt und als Skelett auf die Bühne gestellt. Und er hat sich dabei kaum für die Titelfigur interessiert, vielmehr für die (auf fünf Personen reduzierten) Honoratioren von Güllen und ihren Veitstanz um Geld und Gewissen, den er sie in aller Heuchelei slapstickartig und virtuos hinspucken lässt, mit Körpern und Sprache, ein total verfremdeter Dürrenmatt.

Die Wirkung des starken Originals ist solcherart zur Theater-Show verkommen — nur der aus Haneke-Filmen bekannte Burghart Klaußner als Opfer bringt etwas die Menschlichkeit und Größe.

Fern von jedem Rollenklischee

Die „alte Dame“ ist in Gestalt von Maria Happel eine noch recht junge Dame und fern von jedem Rollenklischee: eher gemütlich; einigermaßen sanft, fast uninteressiert im Ton; offenbar modebewusst (sie wechselt ein halbes Dutzend Mal die Kleider). Man versteht, dass man die Rolle auch einmal „anders“ sehen will, aber was ist davon noch Claire Zachanassian? Mehr: Was ist glaubwürdig an ihr?

So hat sich das Burgtheater aus Recklinghausen eine Inszenierung geholt, an der wohl viel herumgedacht worden ist. So sehr, dass man das Original aus den Augen verloren hat.