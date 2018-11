Von Eva Hammer

„Ein Amerikaner in Paris“, Musical von George und Ira Gershwin, hatte am Sonntag im Musiktheater Premiere, inszeniert und choreografiert von Nick Winston. Einen Teil des Eiffelturms spannt Bühnenbildner Charles Quiggin quer über die Bühne. Licht und Videos machen daraus Paris, Galerien, Parks, bescheidene Künstlerbuden, mehr noch Stimmungen und Gefühle, das Ambiente für Myrthe Monteiros Debüt im Musical-Ensemble. Die Balletteuse, Sängerin, Schauspielerin spielt die Hauptrolle des elfengleichen Ballettmädchens Lise Dassin.

Wieder im Ensemble ist Daniela Dett als ebenso schöne wie reiche Milo Davenport. Der nach dem zweiten Weltkrieg in Paris verbliebene Adam Hochberg (Christof Messner) klimpert am Klavier, lustlos intoniert dazu Henri Baurel (Christian Fröhlich). Es dauert nicht lange, sie finden den Rhythmus. Nachkriegszeit — der Strom fällt aus, „electricité passé“, egal, es funktioniert auch mit Schnipsen und Schlagen. „I got Rhythm“ wächst — wenn dann das bestens disponierte Bruckner Orchester mit Dirigent Tom Bitterlich unter Hochspannung einsteigt — zum symphonischen Jazz-Klassiker. „Who Could Ask for Anything more“ („Was will man mehr?“) — Gershwin selbst untertitelte das Gesamtwerk als „Tone Poem for Orchestra“, darunter die meistgespielten Jazz-Standards aller Zeiten.

Musiktheater erwarb das Recht der ersten Nacht

Noten explodieren optisch raumhoch auf Leinwänden, drei Männer glauben sich von Lise geliebt, der verdammte Krieg ist vorbei: „It’s wonderful, it’s marvellous“. Jeder träumt von seinen einzigartigen Momenten mit Lise: „They can’t Take That Away From Me“. Gesang in Originalsprache, Texte und Dialoge in Deutsch. Das Musiktheater Linz erwarb das Recht der ersten Nacht in deutscher Sprache.

Die reiche Milo umgarnt Maler Jerry: „Shall wie Dance“. Jerry begehrt Lise, die sich dem reichen Henri Baurel verpflichtet fühlt. Der Unternehmersohn treibt sich als Sänger heimlich unter Künstlern rum. Als er sich fern seiner Mutter glaubt, beginnt er zu steppen, um dann die Szene mit allem, was eine US-Tanzrevue ausmacht, zum Triumph zu führen. Die „Stairway To Paradise“- Nummer zelebriert den Inbegriff eines amerikanischen Lustgefühls der 40-er Jahre. Weiterer Höhepunkt ist eine betörende Traumsequenz als Ballett mit Lise und Jerry.

Nach der Pause verdichten sich die Gefühle der Figuren analog zur Anmut der Bilder. Was so werkgetreu entgegentritt, ist dann musikalische (Jazz-)Geschichte. Dass dieses Werk in Deutsch seine Erstaufführung in Linz erlebt, liegt auch an der Qualität des modernsten Musiktheaters Europas. Möge da noch einer abfällig über Bruckner Orchesters und Musiktheaters reden! Das Publikum zeigte sich hellauf begeistert.