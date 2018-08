Der Weg ins Konzentrationslager

Wie erkennt man, dass Antisemitismus in eine tödliche Bedrohung umschlägt? Gestern startete die Filmreihe der KZ-Gedenkstätte Mauthausen mit dem beeindruckenden Spielfilm „Haus in der Karpfengasse“von Kurt Hofmann aus dem Jahr 1965. Als 1939 deutsche Truppen in Prag einmarschieren, nimmt die Unruhe in einem Wohnhaus mit jüdischer und nichtjüdische Bevölkerung zu …

Regisseure halten Erinnerungen wach

Die diesjährige Filmretrospektive findet bis 25. August unter dem Titel „Der Weg in die Konzentrationslager — Menschenverachtung, Antisemitismus, Ausgrenzung“ statt. Die Open-Air-Reihe will ins Bewusstsein rufen, dass der NS-Terror nicht erst mit den Konzentrationslagern begann. Seit 1945 versuchen Regisseure, die Erinnerung an die Zeit vor und nach Kriegsausbruch wachzuhalten.

„Ein Tag. Bericht aus einem deutschen Konzentrationslager 1939“ (Deutschland 1965) von Egon Monk wird heute vor dem Besucherzentrum gezeigt. Im Mittelpunkt stehen die KZ in Deutschland und Österreich: Dachau, Buchenwald und Mauthausen. Welchen Terror hatten die Häftlinge zu erleiden, welch rassistisches und politisches Herrenmenschentum prägte in den Lagern den heute unvorstellbaren Alltag? Mit fast dokumentarischer Härte zeigt Monk den Sadismus, die Brutalität der Wachmannschaften und die Situation der Gefangenen zwischen Pein, Solidarität und Verzweiflung.

Ein Jahr vor dem Prozess gegen den ehemaligen SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann wollte Regisseur Arman Gatti mit seinem Erstlingswerks „Der Verschlag (Frankreich, 1960) zeigen, mit welcher psychischen Brutalität die Gefangenen gebrochen wurden: Zwei Häftlinge werden in eine Zelle gesperrt, wer am nächsten Morgen noch lebt, kommt frei oder beide werden hingerichtet. Zu sehen am Freitag.

Den Abschluss am Samstag macht der polnische Spielfilm „Korzak“ (1990) von Andrzej Wajda. Der Film handelt vom Arzt und Pädagogen Janusz Korzak und seinem Waisenhaus im Warschauer Ghetto.

Alle Filme werden um 20 Uhr vor dem Besucherzentrum gezeigt und werden eingeleitet von einem kurzen Vortrag des Zeitgeschichtlers Frank Stern. Der Eintritt ist kostenlos.