Der Weg zu „Stille Nacht“

In einer Zeit, in der man für „fleischliche Verbrechen“ schwer bestraft wurde, gebar die Halleinerin Anna Schoiber (1756-1827) vier uneheliche Kinder von vier verschiedenen Männern und führte ein hartes Leben als alleinerziehende Mutter. Ihr drittes Kind Joseph Mohr (1792-1848) sollte später mit dem Text für das berühmteste Weihnachtslied aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Schauspielerin Yarina Gurtner aus Oberndorf bei Salzburg setzt sich mit Mohr und seiner Mutter und dem Einfluss der außergewöhnlichen Frau auf die Entstehung von „Stille Nacht, Heilige Nacht“ vor 200 Jahren in einem Erzähltheaterstück auseinander.

Text: Melanie Wagenhofer

Anna Schoiber und ihre Mutter mussten nach dem frühen Tod des Vaters ihr Haus in Hallein verlassen. „Annas Vater war Salzeinsetzer. Damals war es üblich, dass sich eine Witwe innerhalb eines Jahres einen neuen Mann sucht, der den Posten des Verstorbenen übernimmt. Geschah das nicht, musste der Rest der Familie Haus und Arbeitsstätte verlassen“, so Yarina Gurtner.

Joseph Mohrs Mutter zog ihre Kinder alleine groß

Mutter und Tochter zogen nach Salzburg, wo viele alleinerziehende Frauen in Wohngemeinschaften hausten. Man unterstützte sich gegenseitig bei der Kinderbetreuung und ging diversen Beschäftigungen nach, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Schoiber arbeitete als Strickerin und zog neben ihren eigenen Kindern Joseph und Klara auch Theresia, die Tochter ihres Bruders, groß, der sie dafür finanziell unterstützte. Das erste uneheliche Kind Annas war gleich nach der Geburt verstorben, über das vierte ist nichts bekannt. Auch über den Vater von Joseph, einen gewissen Franz Joseph Mohr, ist wenig bekannt, er stammte aus der Gegend von Mariapfarr, wurde 1764 geboren und war Soldat. Nachdem er in finanzielle Schwierigkeiten geraten war, ging er nach Salzburg, wo er Josephs Mutter kennengelernt hat und 1814 schließlich verstorben ist.

„Fleischliche Verbrechen“ wie außerehelicher Geschlechtsverkehr wurden in dieser Zeit mit schweren Strafen geahndet, die „Täter“, egal ob Mann oder Frau, waren zur Selbstanzeige verpflichtet. Während Männern solche Verfehlungen schwer nachzuweisen waren und diese sich deshalb oft nicht dazu bekannten, blieb Frauen nichts anderes übrig, als sich selbst anzuzeigen, wenn sie schwanger geworden waren. Auch Anna Schoiber zeigte sich selbst mehrfach an und kassierte harte Strafen dafür. Nur bei ihrem dritten Kind Joseph schaffte sie es irgendwie, dem zu entkommen.

Die Zeiten und Zustände waren hart und chaotisch. Das Erzbistum Salzburg zerfiel, gehörte einmal zu Oberösterreich, einmal zu Bayern. Es herrschte schlimme Hungersnot. Und obwohl sie alleine für ihre Kinder sorgte und in „ungeordneten“ Zuständen am Rand der Gesellschaft lebte, schaffte es Anna Schoiber, dass ihr Sohn Joseph in der Kirche Fuß fassen konnte und eine gute Ausbildung erhielt. Joseph besuchte das Gymnasium in Salzburg, danach verdiente er sich einen Teil seines Unterhaltes als Sängerknabe des Stifts St. Peter und bei der Stiftsmusik Kremsmünster. „Er galt als talentierter Musiker und Sänger und wurde von kirchlicher Seite unterstützt“, weiß Gurtner. Von 1808 bis 1810 besuchte Mohr das Lyzeum Kremsmünster. Er tat sich als Violin- und Orgelspieler hervor und hatte gute Noten. Danach studierte er am Priesterseminar in Salzburg und wurde am 21. August 1815 mit nicht einmal 23 Jahren im Salzburger Dom zum Priester geweiht. 1817 kam Mohr wegen gesundheitlicher Probleme – er hatte wie seine Mutter Lungenprobleme — nach Oberndorf. Ab 1819 war er in verschiedenen Pfarren im Tennengau und Flachgau, 1837 wurde er als Vikar nach Wagrain versetzt. 1848 starb Mohr kurz vor seinem 56. Geburtstag an den Folgen einer Lungenlähmung.

Beliebt bei den Menschen, Probleme mit der Obrigkeit

„Mohr galt als Lebemann, der mit der Gitarre im Wirtshaus aufspielte und auch mit Frauen herumgezogen sein soll, wie es hieß“, erzählt Gurtner. Während der Priester in der Bevölkerung sehr beliebt war, gefielen der Obrigkeit seine Art und seine Aufmüpfigkeit so gar nicht. Er eckte oft an und wurde auch deshalb relativ oft versetzt. Seine extreme Lebenssituation in der Kindheit habe zu einer besonderen Resilienz Mohrs gegenüber der Obrigkeit geführt, ist Gurtner überzeugt. Mohr zeigte auch großes soziales Engagement, kümmerte sich in Wagrain intensiv um bedürftige Kinder, baute eine Schule. Nur für alleinerziehende Mütter hatte er nichts übrig und von ihnen eine schlechte Meinung, was wohl auch etwas über die Beziehung zu seiner eigenen Mutter aussagt. Von ihr wollte er schon früh nichts mehr wissen, so gab Mohr bei der Registrierung im Stiftsgymnasium Kremsmünster an, elternlos zu sein.

Im Jahr ohne Sonne schrieb Mohr den Text

1816, das Jahr, in dem Mohr den Text „Stille Nacht, Heilige Nacht“ schrieb, ging als Jahr ohne Sommer in die Geschichte ein. „Nach einem riesigen Vulkanausbruch in Indonesien 1815 hatte sich das Weltklima verändert“, berichtet Gurtner. Mohr war damals gerade in Mariapfarr. Seinen Text sieht die Schauspielerin auch als Emanzipation: „Mohr hat in einer schrecklichen Zeit ein tiefgehendes Loblied verfasst, in dem er Jesus als Bruder betrachtet, als Menschen. Ein revolutionärer Gedanke, der im Gegensatz zur offiziellen Kirche von damals steht, die Jesus oben im Himmel anbetet.“ Gurtner sieht in seiner mutigen Haltung auch Einflüsse aus der Kindheit und seiner Mutter. „Anna war in meiner Vision eine starke Frau, die viel Liebe und einen starken Glauben in sich trug und die ihren Kindern Mut vorgelebt hat.“ Auch sonst waren Mohrs Positionen fortschrittlich: So forderte er schon damals, Deutsch als Predigtsprache einzuführen.

1818 ist Mohr in Oberndorf, wo der gebürtige Oberösterreicher und Lehrer Franz Xaver Gruber als Organist wirkt. Mohr, der zwei Jahre den Text seines Liedes niemandem gezeigt hat, bittet Gruber, ihm eine Melodie dazu zu verfassen und findet in ihm einen väterlichen Freund. Am 24. Dezember wird das Lied zum ersten Mal gespielt. Der Rest ist bekannt.

Ein Stück über Joseph Mohr und seine Mutter Anna

Die gebürtige Lamprechtshausenerin Yarina Gurtner hat sich über längere Zeit für ihr Erzähltheater „Himmel für Anna – 200 Jahre Stille Nacht“ intensiv mit dem Leben von Joseph Mohr und seiner Mutter Anna beschäftigt. Als Erzählerin schlüpft die Absolventin der Bruckner-Uni, die auch schon am Linzer Landestheater aufgetreten ist, in die Rolle einer Frau von heute, die über die Faszination berichtet, die von „Stille Nacht“ ausgeht, aber auch in jene der Protagonisten von damals. Gurtner hat selbst jene Schule ins Arnsdorf besucht, wo 1818 die Melodie dazu entstanden ist. Neben den historischen Fakten verpackt sie auch Persönliches in ihr Stück. „Ich habe seit meiner Kindheit einen engen Bezug zu diesem Lied.“ Dazu gehöre in ihrem Heimatort auch der schöne Adventbrauch des Lichtbringens, bei dem man im ganzen Advent von Haus zu Haus geht. Zudem finden sich alljährlich Gäste aus der ganzen Welt am Heiligen Abend in Arnsdorf und bei der Gedenkkapelle in Oberndorf ein. Gurtner versucht, das „Wesen dieses Liedes zu erfassen“ und geht der Frage nach: Wie kann man unter solch schwierigen Umständen so ein schönes Weltfriedenslied schreiben? Das Publikum erwartet ein „besinnlicher, aber auch humorvoller Abend. Begleitet wird Gurtner von den Musikern Manfred Wambacher (Saxofon) und Robert Schönleitner (E-Gitarre).

Termine: Pfarrsaal Mehrnbach, 30. November, 19.30 Uhr, Tel. 0650/8891801

Tribüne Linz, 1. Dezember, 19.30 Uhr,

Tel. 0699/11399844