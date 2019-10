Der weite Weg über die Hintertür zur EM 2020

So läuft das Play-off der Nations League, in dem die letzten vier Tickets vergeben werden

20 der insgesamt 24 EM-Startplätze für die transkontinentale Endrunde mit zwölf Städten von Glasgow bis Baku und von Bilbao bis St. Petersburg als Austragungsorte

werden über die reguläre Qualifikation vergeben. Die letzten vier Tickets gehen an die Sieger von vier Viererturnieren, die im K.o.-System mit je einem Spiel ausgetragen werden. Die Halbfinali steigen jeweils am 26. März, die Endspiele am 31. März.

So läuft das Play-off in der Nations League

Ob mit oder ohne Österreich entscheidet sich bis 19. November, also in den drei Spielen in Slowenien (bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch im Gange — Infos auf www.volksblatt.at) sowie gegen Nordmazedonien (16. November) und in Lettland (19. November).

Es gibt drei Szenarien:

Senzario 1:

Beendet Österreich die Gruppe G in den Top zwei, dann ist man fix für die Europameisterschaft qualifiziert. Zum dritten Mal nach 2008 (als Veranstalter) und 2016.

Szenario 2:

Gelingt dies nicht, dann bleibt als Hintertür eventuell die Nations League, wobei es diesbezüglich noch Fragezeichen gibt. Dieses Play-off um vier Tickets bestreiten jeweils die vier Gruppensieger der Nations-League-Liga A bis D, also insgesamt 16 Mannschaft. Weil Österreich hinter Bosnien-Herzegowina Gruppenzweiter wurde, beendete man die Liga B insgesamt auf Rang sechs, auch noch hinter hinter der Ukraine, Dänemark, Schweden und Russland. Das heißt, damit Österreicher diese Chance im Fall der Fälle tatsächlich bekommt, müssten sich von den fünf genannten Nationen mindestens zwei direkt qualifizieren. Russland hat das schon fast geschafft, auch die Ukraine ist auf dem besten Wege.

Der Zeitplan für die Euro 2020

Szenario 3:

Damit es noch komplizierter wird, gibt es eine dritte Möglichkeit. Sind in einer Liga weniger als vier Teams verfügbar, weil alle anderen bereits qualifiziert sind, geht der Play-off-Platz an das nächstbeste Team einer unteren Liga. Das heißt, dass Österreich ins Play-off der A-Liga aufrücken könnte, falls dort zumindest neun von zwölf Teams die EM-Quali regulär schaffen.

Fix ist: Die Auslosung des Play-offs erfolgt am 22. November. Die sechs Endrunden-Gruppen werden bereits am 30. November in Bukarest ermittelt. Das EM-Eröffungsmatch steigt dann am 12. Juni in Rom, das Endspiel am 12. Juli in London-Wembley.

Hätte das ÖFB-Team sein EM-Startplatz nach der regulären Qualifikation in der Tasche, würde es in der Phase des Nations-League-Play-offs Ende März zwei Testspiele bestreiten, erklärte Bernhard Neuhold, der Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.