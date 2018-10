„Der Welt abhandengekommen“

Mit KURT SCHWERTSIK sprach Georgina Szeless

Am 13. Oktober 2018 um 19.30 Uhr kommt dreißig Jahre nach der Uraufführung in Heidelberg Johann Kresniks Choreografisches Theater „Macbeth“ in der Ausstattung von Gottfried Helnwein auf die Bühne des Linzer Musiktheaters. Die Musik zu dem rekonstruierten Klassiker mit der Kompanie TANZLIN.Z in der Einstudierung von Christina Comtesse stammt von Kurt Schwertsik.

VOLKSBLATT: Herr Professor, es ist nicht die erste Aufführung von Ihnen in Linz. Aber das Musiktheater hatten Sie wohl noch nicht gekannt?

SCHWERTSIK: Das Haus habe ich nicht gekannt, aber in Linz hatte ich bereits Aufführungen wie etwa meine „Schrumpfsinfonie“, deren Name daher kommt, weil das Werk nur fünf Minuten dauert, oder die Kammermusik „Adieu Satie“ für Bandoneon und Streichquartett.

Das Choreografische Theater von Kresnik, dem Berserker der Tanzwelt, ist für Sie sicher eine Novität gewesen. Wie kam es vor 30 Jahren zur Zusammenarbeit mit Kresnik, der mit schockierenden Sensationen das Theaterpublikum revolutionieren will?

Der Kärntner Regisseur und Star-Choreograf hat mich einfach angerufen und gesagt, „bitte schreib etwas zu meinem Shakespeare-Stück“. Nach Erhalt des Buches habe ich es in Windeseile gelesen und mir dazu die Musik abgerungen. Ein ganzes Orchester zu instrumentieren schien mir für diese blutrünstige Geschichte, wo Leichenteile herumschwimmen und Blut in eine Wanne im Orchestergraben rinnt und am Schluss alles zugrunde geht, gar nicht möglich. Also entschloss ich mich zu einer vierhändigen Klavierbesetzung und möglichst fein ausgearbeiteten Klangflächen. Man glaubt es nicht, welche Farben dabei auf dem Klavier von vier Händen herauszuholen sind. Ohne das Resultat abzuwerten, ist etwas wie eine „Hausmusikinsel“ entstanden.

Wie wurde das von Kresnik aufgenommen, hatte er Vorschläge zur Änderung oder Erweiterung?

Das Wunderbare an der Zusammenarbeit mit Kresnik war und ist, dass er die Ideen sofort akzeptiert und versteht, und er mir sein vollstes Vertrauen schenkte. Inzwischen hatte ich nämlich viel zu tun mit ihm, und schrieb ihm die Musik zu sechs bis sieben Stücken. Mit den sparsamen Metaphern in der Musik geht er sehr erfinderisch um, indem er selbst akustische Reize auf der Bühne erfindet, etwa eine Verstärkung durch verschiedene Gegenstände wie ein schweres Metalltor, das im richtigen Moment zufällt oder die Riesenstiefel von Macbeth, die einen gewissen Geräuschpegel erzeugen.

Wie gehen Sie, Herr Professor, mit der Lautstärke und dem Rhythmus in dem Werk um, wollen Sie doch den nervtötenden Bildern musikalisch entsprechen?

Ja, schon, überhaupt rhythmisch. Ich habe mich in eine gewisse Melancholie geflüchtet, wie auch sonst bei meinen Werken. Es ist ja alles mehr abstrakt und symbolhaft bei Kresnik, eine Parabel über die Verführung zur Macht. Man sieht keinen Mord auf der Bühne, man sieht nur Blut, das kübelweise ausgeschüttet und durch die Adern gepumpt wird. An sich ist das seltsam einfach wirkende Bühnenbild von Helnwein, der sonst zu schockieren versteht, genug beeindruckend, um Kresniks choreografische Regieblitze zu einem Höhenflug blutiger Phantasie anzuheizen. Politische Bezüge blieben da nicht ausgespart, im Schlussbild wird diesmal auf den Tod von Jean Paul Marat angespielt. Politisches Ballett zu machen, ist Kresnik wichtig.

Wo und mit welchem Erfolg wurde „Macbeth“ aufgeführt?

Meines Wissens in Deutschland in mehreren Theatern, in Südamerika, 1992 in Wien. Mit seiner provokanten Behandlung des „Macbeth“ ist Kresnik überall gut angekommen, hat aber auch heftige Reaktionen von Morddrohungen bis zur Verhaftung erleben müssen. Ich bin schon auf die Aufnahme in Linz neugierig. Es wird nach der Premiere noch sechs Vorstellungen geben.

Verraten Sie uns noch, welche Projekte Sie derzeit im Kopf haben?

Ein ganz nahes Projekt wurde gerade für Krems realisiert: Es ist die Uraufführung einer Komposition für das Krenek-Festival am Samstag, ein Blechquintett mit dem Titel „Fanfare for an Uncommon Man“, verfasst ganz getreu meinem Kompositionsstil, der verständlich und abseits jeder Modeerscheinung seinen Charakter bis heute behalten hat. Ich bin ja mit meinen 83 Jahren längst der Welt abhandengekommen, um es mit einem Mahler-Lied zu sagen.