Der Weltmeister der (kroatischen) Herzen

„Traurig, aber stolz“ — Hunderttausende bereiteten dem Vizeweltmeister in Zagreb einen enthusiastischen Empfang

Nach dem mit 2:4 verlorenen Finale gegen Frankreich öffnete sogar der Himmel in Moskau seine Pforten und weinte mit den Kroaten. „Am Ende war sogar der Himmel traurig“, befand ein zerknirschter Ivan Rakitic. „Du weißt, dass du trotz der Niederlage etwas Großes erreicht hast, aber es ist hart, wenn man so nahe dran ist und noch verliert“, ergänzte Spielmacher Luca Modric. „Wir sind sehr traurig, aber auch sehr stolz“, brachte Zlatko Dalic die Stimmung seiner Mannschaft auf den Punkt. Und gab ihr mit auf den Weg, was nicht nur die Landsleute, sondern viele Fußball-Fans sich dachten: „Ich habe den Spielern gesagt: Ihr könnt erhobenen Hauptes gehen, ihr könnt stolz sein.“

In der Heimat wurde dem Vizeweltmeister am Dienstag jedenfalls ein begeisterter Empfang bereitet.

Schon auf dem Flughafen in Zagreb wurde die Mannschaft am Montagnachmittag mit „Champions, Champions“-Sprechchören begrüßt. Jets der Luftwaffe hatten das aus Russland kommende Flugzeug mit den Kickern nach Erreichen des kroatischen Luftraums eskortiert.

Orden von Präsidentin

Die Spieler schritten über einen roten Teppich in das Flughafengebäude und wurden dann mit einem offenen Bus zum Ban-Jelacic-Platz gebracht.

Im Zentrum der Hauptstadt waren aus Anlass der Feierlichkeiten Hunderttausende Menschen mit Landesflaggen auf den Straßen und Plätzen zusammen geströmt, um die WM-Finalisten als Helden zu feiern.

Anschließend empfing Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic die Vizeweltmeister an ihrem Amtssitz und zeichnete sie mit Orden aus.