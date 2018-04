Der Weltmeister steht unter Beobachtung

Von Roland Korntner

Knapp zwei Wochen ist es her, dass beim MotoGP-Rennen in Argentinien die Wogen hoch gingen. Zur Erinnerung: Weltmeister Marc Marquez sorgte für viel Kopfschütteln, handelte sich insgesamt gleich drei Strafen ein und stand unter verbalem Dauerbeschuss, nachdem er Valentino Rossi mit einem ungestümen Rammstoß in die Wiese gedrängt und damit zu Fall gebracht hatte. Der italienische Altstar hatte danach eine echte Wutrede vom Stapel gelassen, sich bei der Rennleitung über Marquez beschwert.

„Das ist Racing, solche Dinge passieren“

Viele aktuelle und ehemalige Motorrad-Asse äußerten sich ähnlich kritisch über Marquez, der zumindest nach außen keine Reue zeigte. „Ich würde nichts anders tun, das ist Racing, solche Dinge passieren“, erklärte der Spanier auch mit ein paar Tagen Abstand im brasilianischen TV. Ob er die Vorfälle wirklich so cool wegsteckt, zeigt sich am Wochenende beim Grand Prix der USA in Austin. Bei dem sind alle Augen noch mehr als sonst auf Marquez (und Rossi) gerichtet. „Nach so einem schwierigen Rennen, wie Argentinien, auf die Strecke zurückzukehren, ist sehr wichtig“, meint der Italiener. Viel mehr hatte er in der Rennvorschau nicht zu sagen. Wissend, dass das Streckenlayout in Austin nicht gerade für Yamaha gemacht ist.

Marquez in Austin noch ungeschlagen

Topfavorit ist damit einmal mehr Vorjahressieger Marquez auf der Honda. Wenn er sein Temperament unter Kontrolle hat. Und ihn die Kritik tatsächlich kalt lasst.

Für Marquez steht auch eine 100-Prozent-Quote auf dem Spiel. Seit dem Debüt der MotoGP in Austin anno 2013 hat er alle Rennen auf dem Circuit of The Americas gewonnen!

Das Wochenende auf ServusTV

Die Kollegen von ServusTV setzen das MotoGP-Wochenende wieder ausführlich in Szene. Der Privatsender überträgt am Sonntag ab 17.40 Uhr alle drei Klassen: Moto3 (ab 18 Uhr), Moto2 (19.20) und MotoGP (20.10). Zudem werden am Samstag (ab 16.45) Training und Q.ualifying der Königsklasse übertragen. Und zur Einstimmung gibt es an beiden Tagen die Läufe der Superbike-WM in Assen (12.40 Uhr) live.