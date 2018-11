Derbytriumph für den FC Blau Weiß Linz – 3:1 in Ried

In einem vor allem in der zweiten Hälfte rassigen Fußball-Derby konnte der FC Blau Weiß drei Punkte aus dem Innviertel entführen, die Linzer behielten in der Josko-Arena mit 3:1 (1:0) die Oberhand. Damit lachen die Blau-Weißen zumindest bis Sonntag von der Tabellenspitze der Zweiten Liga. Dann gastiert Wattens in Lustenau, die Tiroler würden schon mit einem Remis aufgrund der besseren Tordifferenz die Führung zurückerobern.

„Wir sind heute eine Klasse schlechter als BW Linz“, schimpfte Ried-Manager Fränky Schiemer zur Pause. Völlig zu Recht, denn die Gäste aus der Landeshauptstadt erwiesen sich in allen Belangen als überlegen. Sie waren spitziger, aggressiver, griffiger, zielstrebiger und auch spielerisch deutlich überlegen. Eine Torschussbilanz von 7:1 sowie eine Ballbesitzquotze von 63:37 sprachen Bände. Die Rieder wurden früh unter Druck gesetzt, kamen damit überhaupt nicht zu Recht und konnten froh sein, nur mit 0:1 im Rückstand zu liegen.

Den Treffer fixierte Hartl per Kopf nach einer Ecke von Ebenhofer (13.), in weiterer Folge ließen unter anderem Haudum (26.) und Hartl (26.) zwei ganz dicke Möglichkeiten liegen. Die Innviertler strahlten hingegen überhaupt keine Gefahr aus, flüchteten sich aufgrund des Pressings der Linzer in lange Passes, die aber fast nie einen Abnehmer fanden. Dementsprechend mit Pfiffen wurden sie in die Kabine verabschiedet.

Offener Schlagabtausch in Hälfte zwei

Nach dem Seitenwechsel nahm dann dieses (inklusive einem Cupspiel) erst sechste Derby zwischen Ried und Blau Weiß so richtig Fahrt auf, plötztlich entwickelte sich ein Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten.

Zunächst jubelten die Linzer über das vermeintliche 2:0, doch Alan stand im Abseits (47.). Praktisch im Gegenzug dann die erste Topchance der Hausherren, doch der Versuch von Grabher ging knapp am langen Eck vorbei (48.).

Bajic gelang zwischenzeitlicher Ausgleich

Danach hatte Canillas den zweiten Linzer Treffer auf dem Fuß, er scheiterte aber an Torhüter Kreidl (51.). Das sollte sich rächen, denn durch Bajic nach Stanglpass von Mayer gelang den Riedern vor 4500 Zuschauern der Ausgleich (55.). Dann hätte Lubega das Spiel sogar drehen können, fand seinen Meister am aber in Keeper Helac (61.).

Auf der anderen Seite vergab zunächst Alan vom Elfer fast stümperhaft (69.), eine Minute später brachte aber Canillas die Linzer mit der Ferse nach einer halbhohen Flanke von Edokpolor wieder in Führung (70.). Hartl nach Flanke von Alan sorgte mit dem 3:1 für einen Doppelschlag und die Vorentscheidung (72.).

Torhüter Helac brachte Ried zur Verzweiflung

Doch die Rieder gaben nicht auf, verzweifelten aber am Linzer Schlussmann Helac. Der entschäfte nicht nur einen Kopfball von Lubega aus kurzer Distanz (75.), sondern auch einen perfekt aufs Kreuzeck angetragenen Freistoß von Grgic (83.) sowie einen Elfmeter von Wießmeier samt Nachschuss (85.).

Somit blieb es bei der Heimpleite der Rieder, die die Fans unter anderem mit „Trainer raus“- oder „Wir haben die Schnauze voll“-Sprechchören quittierten. Sie hatten schon zu Spielbeginn für Aufsehen gesorgt, den Sektor hinter dem Tor für 19 Minuten und 12 Sekunden frei gelassen. Aus Protest gegenüber den „ständigen Repressionen gegenüber der aktiven Fanszene am Stehplatz“, wie mit einem Flugzettel mitgeteilt wurde.

„Ein schöner, wichtiger und verdienter Sieg“, freute sich Blau-Weiß-Trainer Thomas Sageder. So richtig zum Feiern war ihm aber nicht, weil er sah, wie Trainer-Kollege und Freund Thomas Weissenböck heftig in der Kritik steht.

SV Ried – Blau Weiß Linz 1:3 (0:1).

Tore: Bajic (55.) bzw. Hartl (14., 73.), Canillas (70.).