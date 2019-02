Deregulierungs-Offensive bei Pflege

„Der Verwaltungsaufwand belastet Mitarbeiter und raubt wertvolle Zeit, welche für die eigentliche Arbeit für und am Menschen genutzt werden sollte“, kündigt Landeshauptmann Thomas Stelzer eine Deregulierungs-Offensive im Pflegebereich an. Ziel sei ein konkretes Paket mit spürbaren Maßnahmen, damit Mitarbeiter wieder mehr Zeit für die Menschen haben. Geplant ist u. a.:

Die Entrümpelung der Alten- und Pflegeheimstatistiken: Die Abteilung Soziales erhebt jährlich in den rund 130 Alten- und Pflegeheimen in OÖ statistische Daten über Haus, Bewohner und Mitarbeiter. Manche der Daten werden mehrfach erhoben, manche Daten werden nicht jährlich benötigt. Diese Erhebung soll auf ihre Wirkung hin evaluiert und auf das Nötigste reduziert werden. Auch die Datenerhebung für Mobile Dienste soll auf das notwendige Ausmaß reduziert werden.

Die Alten- und Pflegeheimverordnung, die eine Vielzahl von Dokumentations- und Bewilligungsnotwendigkeiten vorsieht, soll überarbeitet werden. Der Dokumentationsaufwand soll reduziert werden: Es sollen möglichst nur Abweichungen von der Norm im gesetzlich notwendigen Ausmaß dokumentiert werden. Die Mitarbeiter sollen gleichzeitig soweit informiert und geschult werden, dass sie auch die Rechtssicherheit für eine verdünnte Dokumentation haben.

Insgesamt sollen im Pflegebereich Doppelgleisigkeiten bereinigt werden. Bereits bis Ende März sollen konkrete Ergebnisse dieses Maßnahmenpakets auf Schiene gebracht werden. „Es gibt ein Versprechen in Oberösterreich, dass beste Pflege und ein Altern in Würde auch in Zukunft gesichert sind“, so Stelzer. „Dafür sind viele Schritte notwendig. Die Deregulierungs-Offensive ist einer davon.“