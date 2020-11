Derzeit 133.000 Menschen in Kurzarbeit

Derzeit sind 132.984 Menschen in Österreich in Kurzarbeit. Das teilte Arbeitsministerin Christine Aschbacher am Dienstag mit. Vorerst halten sich die Firmen zurück, im Oktober und Anfang November seien nur 15.844 Anträge eingelangt. Bis 20. November können vom Lockdown betroffene Betriebe noch rückwirkend Anträge stellen. Laut Aschbacher sind derzeit 437.421 Personen ohne Job. Das sind um 12.521 mehr als in der Vorwoche bzw. 79.000 mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr.

Aschbacher wiederholte die Befürchtung, dass die Arbeitslosigkeit bis Jahresende auf über 500.000 Menschen steigen könnte. Die krisenbedingte Arbeitslosigkeit könnte noch um 20.000 Arbeitssuchende höher ausfallen als bisher. Von den Menschen ohne Job waren 370.981 arbeitslos und 66.440 in Schulung.

Positiv sei, dass trotz wirtschaftlicher Probleme im Oktober 36.000 Personen einen Job gefunden haben. Es seien „zigtausende“ offene Stellen beim AMS gemeldet, außerdem würden viele Arbeitsplätze direkt vermittelt. Die Ministerin appellierte an die Menschen, weiter nach einem Job zu suchen. Österreich sei „mit der Corona-Kurzarbeit und der Corona-Joboffensive für den Herbst und Winter gerüstet“, so die Ministerin.