Des Säufers Läuterung

Von Philipp Wagenhofer

Er rast mit seinem Rollstuhl wie ein total Verrückter durch die Straßen, überquert sie, ohne den Verkehr sonderlich zu beachten. Ein wilder, ungezügelter Gegenpol im Leben des querschnittgelähmten John, dessen Geschichte in Rückblenden erzählt wird.

Robin Williams wollte John Callahan spielen

Die Rechte an der Autobiographie John Callahans hatte einst Robin Williams erworben. Um Drehbuch und Regie sollte sich Gus Van Sant kümmern. Die Vorbereitung zog sich Jahrzehnte, da kein Studio den Stoff haben wollte. Als 2014 Robin Williams verstarb, nahm Gus Van Sant einen neuen Anlauf. Das Resultat liegt nun vor.

Vor seinem Unfall war John Callahan ein versoffener, mit schwarzem Humor ausgestatteter Geselle, ein Großmaul in Portland, Oregon, ein stinkfauler Lebenskünstler. Doch in der Nacht der Nächte, die ihm Saufkumpane Dexter verspricht, baut dieser einen schweren Unfall, der John ans Bett und danach an den Rollstuhl fesselt.

Der Darsteller des John drückt diesem Film den Stempel auf. Joaquin Phoenix ist großartig darin, einem unverträglichen Zeitgenossen ein paar Sympathien zu entlocken und dessen Lebensphasen allesamt glaubwürdig zu vermitteln, sei es die des Säufers oder die des Gelähmten oder beides.

Regisseur Gus Van Sant, der mit Zeitebenen jongliert, macht es dem Zuschauer nicht immer leicht, er arbeitet die Mühen von Johns Auferstehung, das 12-Schritte-Programm der Anonymen Alkoholiker, heraus, nimmt sich viel Zeit, in die Frustrationen dieses Mannes einzutauchen. Auch liefert er metaphorische Momente — so mit den Akrobaten, die der ans Bett gefesselte John (und nur er) im Park trainieren sieht. Die Wende ist abrupt, als sich Therapeutin Annu (Rooney Mara) in John verliebt, mit ihm Sex hat, er sein Zeichentalent entdeckt und seine hinter(n)fotzigen Cartoons in Publikationen bis hin zum Playboy erscheinen.

Er hat viele Figuren vor den Kopf gestoßen

Neben dem herausragenden Phoenix ist ein wunderbares Ensemble am Werk, darunter Jonah Hill als Johns schwuler Mentor, Rockröhre Beth Ditto und Udo Kier als entwöhnte Säufer sowie Jack Black als pöbelnder Alki und Unfalllenker Dexter. Mit diesem, aber auch mit anderen Figuren, die er vor den Kopf gestoßen hat, wird sich John versöhnen. Selbst mit seiner Mutter, die ihm traumatische Erfahrungen beschert hat. Der geläuterte John bekommt sein Leben in den Griff.