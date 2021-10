Deutlich billigerer Strom durch Liberalisierung

Vor 20 Jahren wurde der Strom- und Gasmarkt in Österreich für private Anbieter geöffnet. In einer Bilanz erklärte die E-Control, dass die Liberalisierung der Energiemärkte den Kunden in Österreich in Summe Einsparungen von 13 Mrd. Euro bei Strom und von 15 Mrd. Euro bei Gas gebracht hat.

Haushaltskunden hätten bei Strom im Schnitt mit 305 Mio. Euro pro Jahr profitiert, bei Gas mit 149 Mio. Euro. Bei Nicht-Haushalten waren die Ersparnisse mit 347 Mio. bei Strom und 630 Mio. Euro bei Gas im Jahr noch höher, so die Berechnungen der E-Control.

Neben Einsparungen bei den Netzentgelten oder den Strom- und Gaspreisen sieht man auch eine deutliche Erhöhung der Kunden- und Serviceorientierung der Strom- und Gasunternehmen in den vergangenen 20 Jahren, hieß es.

Versorgungssicherheit

Gut steht es um die Versorgungssicherheit in Österreich. Kritische Situationen wie die Gaskrise Ende 2008/Anfang 2009 seien gemeistert worden, das Volumen der österreichischen Erdgasspeicher habe sich seit 2002 verdreifacht, von 32,2 Terawattstunden (TWh) auf 95,8 TWh. wie Vorstandsdirektor Wolfgang Urbantschitsch und Vorstandsdirektor Alfons Haber von der E-Control am Dienstag betonten. Aktuell sind die für Österreich relevanten Gasspeicher seien zwischen 66 und 87 Prozent gefüllt.

Aktuelle Preisentwicklung

Zur aktuellen Preisentwicklung wurde erklärt, dass die momentan hohen Gaspreise auf Großhandelsebene sich ab Frühjahr 2022 wieder abflachen könnten. Also erst nach Ende der Heizsaison. Ab April könnte es wegen der saisonalen Effekte dann zu einer Abflachung kommen, welche sich auch unmittelbar auf Strom auswirken sollte.