Deutlich mehr Privatkonkurse

Das erste Quartal 2018 hat wie erwartet einen großen Anstieg bei der Zahl der angemeldeten Privatkonkurse gebracht. Grund ist ein Rückstau aus dem Vorjahr, da viele Leute auf vereinfachte Regeln für den Privatkonkurs gewartet haben, die mit 1. November 2017 in Kraft getreten sind. Der KSV rechnet für die ersten drei Monate mit 2712 Fällen – ein Plus von 60 Prozent im Jahresvergleich. Auch im zweiten Quartal dürfte es noch überdurchschnittlich viele Privatkonkurse geben, im zweiten Halbjahr hingegen dürfte sich die Lage beruhigen, erwartet KSV-Experte Hans-Georg Kantner. Noch stärker sind die Verbindlichkeiten gestiegen, nämlich um 184 Prozent auf 489 Millionen Euro. „Viele Schuldner mit hohen Verbindlichkeiten scheinen zugewartet zu haben, bis die neue und für sie günstigere Rechtslage in Kraft getreten war, bevor sie ihre Schuldenregulierung beantragten“, heißt es beim KSV.

Bei den Unternehmensinsolvenzen ergibt sich bei der Anzahl nur ein geringfügiger Anstieg (um 2,5 Prozent auf 1330 Fälle), eröffnet wurden nur 780 Verfahren, ein Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Die Verbindlichkeiten stiegen aber um 70 Prozent auf 515 Millionen Euro an. Dazu beigetragen haben zwei Großinsolvenzen: Niki mit 153 Millionen Euro sowie Wienwert mit 55 Millionen Euro. Die Zahl der Betroffenen Mitarbeiter legte um 83 Prozent auf 7500 zu.