Deutsche Autorin Schultz gewann 14. Harder Literaturpreis

Die deutsche Autorin Sonja M. Schultz wird mit dem 14. Literaturpreis der Vorarlberger Bodenseegemeinde Hard ausgezeichnet. Sie entschied den Literaturwettbewerb mit ihrer Erzählung “Luke 5” für sich, informierte die Marktgemeinde am Montag. Für den Hauptpreis werden 5.000 Euro ausgeschüttet. Helene Proißl aus Wien und Joachim Off erhalten jeweils einen mit 1.000 Euro dotierten Förderpreis.

“Luke 5” von der in Berlin lebenden Schultz handelt von einer gleichnamigen Kaschemme und ihren Besuchern, die tagsüber mit Schwerarbeit im Hafen oder auf der Straße ihr Geld verdienen. “Und darin liegt das Besondere dieses Textes, dass eine Zärtlichkeit aufscheint, die auch ohne den Kontrast zum grobschlächtigen Umfeld ans Herz ginge, und es aber umso mehr tut, weil es der Autorin auf solch kunstvolle Weise gelingt, ein jedes Klischee souverän zu umschiffen”, hieß es in der Begründung der sechsköpfigen Jury. Helene Proißl aus Wien und Joachim Off aus Gerlingen bei Stuttgart imponierten den Juroren mit ihren Texten “am wasser” bzw. “rücklings: leibhaftig” und erhielten deshalb die Förderpreise zugesprochen.

Autoren im deutschsprachigen Raum waren dazu aufgerufen, Kurzgeschichten zum Thema “Am Wasser” entstehen zu lassen. Knapp 700 Schriftsteller haben sich beteiligt, “die Zahl der gültigen Einsendungen ist erneut stark angestiegen”, stellte Nadine Hoferer seitens der Gemeinde Hard fest. In den Texten kam Wasser in all seinen Formen vor, vom Grundwasserbrunnen über kleine Bäche, Flüsse und Seen bis hin zum großen Meer. Ebenso vielfältig gestalteten sich die eingereichten Handlungsstränge, die tragische Unfälle im Wasser ebenso einschlossen wie Wasserbestattungen, Streitigkeiten wegen des Wassers, aber auch Freundschafts- und Liebesgeschichten.

Aufgrund der Coronakrise kann Preisverleihung vor Publikum stattfinden. Als Ersatz werden die Siegertexte am 10. Juni online präsentiert, und zwar wie bei der Preisverleihung geplant von den Autoren selbst gelesen.